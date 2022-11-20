Web Summit в Португалии! Выступление первой леди Украины и новые возможности для эстонских стартаперов

„Мой опыт участия в Web Summit и поездка туда с Технополем, был очень положительным. Я участвовал в WEB Summit впервые, и было очень интересно посмотреть, как устроены такие грандиозные мероприятия. В моем случае мне удалось найти двух клиентов и организовать встречу с американской платформой Expedia, после которой я провел еще одну встречу на прошлой неделе в Лондоне. Продолжается ход переговоров. Я благодарен программе инкубации от Технополя за ценные семинары, поддержку и наставничество“.

Rhombuss. Матиас Алварез Капитэн (Нарва. Проект был создан с целью предоставления цифровых инструментов для оптимизации услуг наземного транспорта). Матиас проживает в Нарве, но не владеет русским и эстонским языками, и несмотря на то, что программа русскоязычная, смог принять в ней участие на английском языке, такую возможность Технополь ему предоставил.

„В этот раз в фокусе были технологии, нацеленные на помощь людям, в том числе, в условиях войны. Участвовало много украинцев, у них была своя отдельная площадка, на которой можно было познакомиться с массой интересных технологических решений. Несмотря на то, что в их стране идет война, ребята не сдаются, продолжают работать, восстанавливать экономику, занимаются развитием технологий, перенимают опыт. Им особенно важно было быть увиденными и услышанными“, - поделилась впечатлениями Ольга Курдовская.

Встречи с тысячами топ-менеджеров и инвесторов, поиск новых партнеров, сильнейшие начинающие стартапы со всего мира - все это стало возможным, благодаря Технополю, который организовал эту поездку для лучших из своих воспитанников.

Никита Вирунен, Нарва, заканчивает 12 класс. Команда создает приложения в сфере городской мобильности. Основные задачи приложения - выдавать актуальные данные местоположения общественного транспорта, давать возможность отслеживать его и планировать свой маршрут. Все эти функции первые тестеры уже могут „пощупать“ в бета-прототипе для Таллинна.Вскоре приложение будет доступно для скачивания. На этом функционале команда останавливаться не планирует, и в дальнейшем собирается работать как MaaS (Mobility as a Service), с главным акцентом на общественном транспорте.

„Основная цель за которой я приехал в Лиссабон - масштабирование. А именно, я на прямую рассматриваю рынок Лиссабона как потенциальный, на который можно зайти с нашим стартапом. Несмотря на очень плотный график саммита мне удалось протестировать систему общественного транспорта в Лиссабоне и пообщаться с местными жителями на эту тему. В основном я общался с местными стартаперами на самом саммите, но и успел опросить пару людей на остановках общественного транспорта. Вдобавок к этому, на саммите открылось много других возможностей, и я неожиданно для себя нашел несколько потенциально хороших рынков для моего решения. Это страны Латинской Америки и Украина. Всего на тему моего стартапа удалось пообщаться с более чем 25 людьми. С некоторыми из них предстоит еще созвониться. Поэтому открылось непаханое поле для дальнейшей работы и исследований.

Меня впечатлили масштабы этого мероприятия, поскольку в стартапах я только с этого года, опыта в подобном было немного, разве что на уровне Эстонии. Масштабы и не только в размерах, но и в количестве присутствующих - 71000 на одном мероприятии. И самое главное, что я подметил, несмотря на мой возраст - 18 лет, всем кто шел со мной на контакт, это было неважно. Поэтому я чувствовал себя сверхкомфортно“.

Иван Осотов, проект: Dento. Приложение координирует возможности удобного поиска стоматологов по всему миру.