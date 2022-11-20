Web Summit в Португалии! Выступление первой леди Украины и новые возможности для эстонских стартаперов
Четыре команды из программы русскоязычной инкубации от Технополя в начале ноября в числе прочих побывали на одной из самых мощных международных площадок для развития IT-технологий - проходящим в Лиссабоне Web Summit 2022.
Встречи с тысячами топ-менеджеров и инвесторов, поиск новых партнеров, сильнейшие начинающие стартапы со всего мира - все это стало возможным, благодаря Технополю, который организовал эту поездку для лучших из своих воспитанников.
„Это ежегодная технологическая конференция, на которой я и сама побывала впервые - одна из крупнейших, со свыше 70 тысяч участников“, - рассказала руководитель русскоязычной программы инкубации Технополя Ольга Курдовская.
По словам Ольги Курдовской, приятным сюрпризом (не заявленном в программе изначально) стало выступление на открытии саммита первой леди Украины Елены Зеленской.
„В этот раз в фокусе были технологии, нацеленные на помощь людям, в том числе, в условиях войны. Участвовало много украинцев, у них была своя отдельная площадка, на которой можно было познакомиться с массой интересных технологических решений. Несмотря на то, что в их стране идет война, ребята не сдаются, продолжают работать, восстанавливать экономику, занимаются развитием технологий, перенимают опыт. Им особенно важно было быть увиденными и услышанными“, - поделилась впечатлениями Ольга Курдовская.
Как уже было упомянуто, на саммит попали четыре команды из русскоязычной программы инкубации, которые поделились своими впечатлениями о мероприятии.
Rhombuss. Матиас Алварез Капитэн (Нарва. Проект был создан с целью предоставления цифровых инструментов для оптимизации услуг наземного транспорта). Матиас проживает в Нарве, но не владеет русским и эстонским языками, и несмотря на то, что программа русскоязычная, смог принять в ней участие на английском языке, такую возможность Технополь ему предоставил.
„Мой опыт участия в Web Summit и поездка туда с Технополем, был очень положительным. Я участвовал в WEB Summit впервые, и было очень интересно посмотреть, как устроены такие грандиозные мероприятия. В моем случае мне удалось найти двух клиентов и организовать встречу с американской платформой Expedia, после которой я провел еще одну встречу на прошлой неделе в Лондоне. Продолжается ход переговоров. Я благодарен программе инкубации от Технополя за ценные семинары, поддержку и наставничество“.
Никита Вирунен, Нарва, заканчивает 12 класс. Команда создает приложения в сфере городской мобильности. Основные задачи приложения - выдавать актуальные данные местоположения общественного транспорта, давать возможность отслеживать его и планировать свой маршрут. Все эти функции первые тестеры уже могут „пощупать“ в бета-прототипе для Таллинна.Вскоре приложение будет доступно для скачивания. На этом функционале команда останавливаться не планирует, и в дальнейшем собирается работать как MaaS (Mobility as a Service), с главным акцентом на общественном транспорте.
„Основная цель за которой я приехал в Лиссабон - масштабирование. А именно, я на прямую рассматриваю рынок Лиссабона как потенциальный, на который можно зайти с нашим стартапом. Несмотря на очень плотный график саммита мне удалось протестировать систему общественного транспорта в Лиссабоне и пообщаться с местными жителями на эту тему. В основном я общался с местными стартаперами на самом саммите, но и успел опросить пару людей на остановках общественного транспорта. Вдобавок к этому, на саммите открылось много других возможностей, и я неожиданно для себя нашел несколько потенциально хороших рынков для моего решения. Это страны Латинской Америки и Украина. Всего на тему моего стартапа удалось пообщаться с более чем 25 людьми. С некоторыми из них предстоит еще созвониться. Поэтому открылось непаханое поле для дальнейшей работы и исследований.
Меня впечатлили масштабы этого мероприятия, поскольку в стартапах я только с этого года, опыта в подобном было немного, разве что на уровне Эстонии. Масштабы и не только в размерах, но и в количестве присутствующих - 71000 на одном мероприятии. И самое главное, что я подметил, несмотря на мой возраст - 18 лет, всем кто шел со мной на контакт, это было неважно. Поэтому я чувствовал себя сверхкомфортно“.
Иван Осотов, проект: Dento. Приложение координирует возможности удобного поиска стоматологов по всему миру.
„Моим ожиданием от саммита было найти технологических партнеров с целью расширения функционала сервиса и монетизации. Найти и подключить к сервису докторов и получить обратную связь от отраслевых инвесторов и фондов.
Удивительно масштабное мероприятие. Я б отметил, что одно из основных отличий на мой взгляд - это внимание именно на стартап-проекты. Из моего опыта, на подобных мероприятиях внимание направлено на топовые компании, стартапам же достаются „остатки“. Мне удалось пообщаться с потенциальными партнерами, каждый из которых по-своему интересен для совместной работы.
Например, Gracinda Magalhaes - стоматолог и руководитель клиники в Португалии. Она сразу скачала приложение и подключилась. Договорились начать работу в триал-режиме. Наша задача организовать трафик в Португалии, ранее мы этого еще не делали.
Получилось поговорить с некоторыми фондами. Думаю, что это было самое понятное для меня такого рода мероприятие. Впервые поймал такое ощущение - знаю что делать, знаю как, но очень мало времени, чтобы все успеть.
Но главное - очень круто смотреть вживую, как пользователи скачивают продукт, который ты сам создал и дают обратную связь, задают вопросы. Я теперь понимаю почему подобный формат важен. Несмотря на то, что, вроде бы, софт можно спокойно продвигать без оффлайна, вся суть - в энергии, которую получаешь во время презентации.
Дмитрий Пименов, CAV Solution. Один из первых стартапов, принявших участие в программе стартап инкубации Tehnopol Startup Incubator. Технология, которую разработала команда CAV Solutions, представляет собой систему проверки возраста основанную одновременно на считывании лица человека и документа, подтверждающего его личность, и может использоваться во многих сферах, где требуется верификация возраста или личности клиента.
„В первую очередь хотелось бы поблагодарить Технополь за предоставленную возможность посетить Web Summit, являющийся, наверное, самым крупным событием в стартап-индустрии. Очень рад был познакомиться с остальными ребятами, которые ехали от Технополя, потому что все они замечательные, с некоторыми из них сложились дружеские отношения и думаю, что будет продолжать общаться и дружить в будущем. Cav Solution удалось встретиться с новыми венчурами, сделать короткий питч, и сейчас мы уже ведем переговоры и общаемся с некоторыми потенциальными инвесторами, посмотрим, что из этого получится.
В плане организации все прошло очень четко, весь город жил по сути этим мероприятием, все было очень круто спланировано. Удалось посетить Estonian Spirits - вечеринку от Startup Estonia, было радостно видеть, что со стороны Эстонии приехало так много людей. Единственное пожелание - именно к качестве пожелания - хотелось бы видеть в следующем году отдельную площадку, выделенную именно для эстонских стартапов, поскольку, если мы говорим, что мы в Европе одни из первых, на таких мероприятиях нужно ярче о себе заявлять“.
Программа инкубации финансируется при поддержке Государственного центра вспомогательных услуг (RTK).