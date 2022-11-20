Спешите бесплатно сдать крупногабаритный мусор!

Хотя вывоз крупногабаритного мусора охватывается системой организованного вывоза отходов и эту услугу можно заказать у обслуживающего район предприятия, в рамках Европейской недели сокращения отходов зарегистрированные жители Таллинна смогут бесплатно сдать крупногабаритные отходы - их будут принимать все четыре городские станции по приему отходов.

По словам вице-мэра Йоозепа Вимма, в этом году впервые проводятся недели бесплатного приема крупногабаритных отходов и статистика показывает, что люди активно пользуются предоставленной возможностью. „Каждая такая акция снижает риск того, что мусор окажется в лесу, - сказал Вимм. – Поэтому с этого года станции по приему отходов открыты ежедневно, проходят акции по сбору опасных отходов и пригодных к использованию вещей, реализуются также многие другие инициативы, которые упрощают для населения процесс избавления от отходов и ненужных вещей“.

Впервые кампания по бесплатному приему крупногабаритных отходов состоялась в марте 2022 года, тогда на Таллиннские станции по приему отходов поступило в десять раз больше крупногабаритных отходов, чем обычно за тот же период в этом месяце – в общей сложности за неделю поступило 1472 м3 отходов. Во второй раз кампания прошла в мае в рамках Месяца охраны природы, тогда на станции поступило в пять раз больше крупногабаритных отходов, чем обычно – 1247 м3. Третья акция бесплатного приема отходов состоялась в августе, за неделю было сдано почти в восемь раз больше отходов, чем обычно, в общей сложности 1643 м3.

За один раз житель города может бесплатно сдать не более трех кубометров крупногабаритного мусора. Это означает, что отходы должны поместиться в прицеп легкового автомобиля. При себе необходимо иметь ID-карту или водительские права. Кампания не распространяется на юридических лиц, в том числе на квартирные товарищества.