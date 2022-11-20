Заниматься политикой теплее: в Испании открыли представительство эстонских соцдемов

„Цель отделения СДПЭ в Испании – поддерживать связь с Эстонией, привлекать местных жителей к обсуждению политических тем, поддерживать друг друга и эстонскую культуру и язык за пределами родины“, – сказала Силле Кроон.



Генеральный секретарь партии Эдуард Одинец отметил, что очень рад открытию уже второго отделения СДПЭ за рубежом.



„У социал-демократов есть отделение и в Бельгии. Это очень позитивно, что эстонцы активны и за пределами своей родины, стараются поддерживать связь между Эстонией и социал-демократией и вносить свой вклад в обсуждение политических тем“, – подчеркнул он.



По словам Силле Кроон, в Испанию перебрались насовсем или на время очень много жителей Эстонии. „Молодежь приезжает за приключениями, более взрослые – отдыхать. Одни ищут солнце, другие работу, третьи ухаживают здесь за своими близкими“, – сказала она, отметив, что многие приехали в Испанию, чтобы работать отсюда дистанционно.



На данный момент к испанскому отделению партии присоединились восемь человек. Различные встречи и мероприятия планируется проводить каждый месяц. Кроон отметила, что двери отделения открыты для всех приехавших из Эстонии.

