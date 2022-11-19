Предприниматель: если это кризис, то в таком кризисе я хотел бы жить

„Если это кризис, то в таком кризисе я и хотел бы жить. По мне, это могло бы продолжаться несколько лет“, – сказал собственник свечного завода Hansa Candle Харри Юхани Аалтонен на конференции промышленников.

Он подтвердил, что дела у свечного производителя идут хорошо – если в прошлом году оборот Hansa Candle достигал почти 23 млн евро, то в этом году он прогнозирует 34-35 млн. „Свеча – хорошая штука. Когда человеку трудно, он сидит дома. А маленькую романтичную свечку он в любом случае может себе позволить“, – сказал Аалтонен.

По его словам, на руку производителям свечей снижение цен на сырье и транспорт. В то же время он уверен, что с бизнес-планом на следующий год непременно промахнется. „Я не могу прогнозировать, когда какой-нибудь идиот взорвет бомбу, а другой начнет печатать деньги“, – сокрушается Аалтонен.