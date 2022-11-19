Полиция задержала мужчину, который угрожал оружием регулировщику движения
Полиция задержала мужчину, который угрожал оружием регулировщику движения в Таллинне. Мужчину раздражил тот факт, что движение было перенаправлено из-за проведения спортивных соревнований.
19 ноября около 16 Центр тревоги получил сообщение, что около стадиона A. Le Coq Arena в Таллинне один водитель настолько был рассержен на регулировщика движения, что схватил из бардачка похожий на оружие предмет. По словам регулировщика, мужчина угрожал ему из-за того, что движение было реорганизовано из-за спортивных соревнований.
Полиция начала поиск автомобиля, который уехал по улице Ялгпалли в направлении города и задержала отвечающий описанию Opel спустя полчаса на улице Тёэстузе. Внутри автомобиля было обнаружено оружие и холостые патроны. Мужчину задержали на время следствия.