Ragn-Sells обращается к климатической конференции COP27: берите пример с Эстонии

„Считается, что только в Эстонии, в Ида-Вирумаа, в золоотвалах лежат неиспользованными более одного миллиарда тонн золы и отходов горнодобывающей промышленности, которые содержат сырье, объявленное Европейским союзом критическим, и добыча которого значительно загрязняет окружающую среду. В рамках собственного проекта мы уже изучили гору сланцевой золы, образовавшуюся в результате производства электроэнергии, и обнаружили, что в ней достаточно кальция, магния, железа, алюминия, кремния и другого сырья, которое можно извлечь из золы с помощью нашего смарт-решения и экономично использовать повторно“, - сказал Салусте.

Приглашенный выступить на двух площадках климатической конференции, Салусте привел в пример международному сообществу Эстонию, где осознали потенциал неиспользуемых десятилетиями золоотвалов, а скрытое в них сырье уже стали учитывать на национальном уровне. „Если в 1980-х годах в Европейском союзе критическими для функционирования европейской экономики были отмечены лишь несколько из 118 элементов таблицы Менделеева, то сегодня таковыми являются почти 40 элементов, и на фоне чрезмерного потребления их число продолжает расти. В Европе имеется огромное количество промышленных отходов, которые следует рассматривать как запасы ценных материалов. Поэтому мы призываем страны мира последовать примеру Эстонии и изучить, какое именно сырье содержат эти пролежавшие в природе десятилетиями промышленные отходы. Если мы всерьез хотим создать устойчивое общество, следует начать повторно использовать уже добытое сырье, – пояснил Салусте. – У нас есть прекрасная возможность создать устойчивое будущее, двигаясь к обществу, основанному на принципах экономики замкнутого цикла, где критически важные ресурсы остаются в обращении, а не выбрасываются“.