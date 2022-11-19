Ragn-Sells обращается к климатической конференции COP27: берите пример с Эстонии(1)
Руководитель проекта по обогащению сланцевой золы Ragn-Sells Алар Салусте обратился с призывом к климатической конференции ООН COP27 в Египте: возьмите Эстонию в качестве примера и изучите свои неиспользуемые золоотвалы, поскольку они скрывают решение проблемы нарастающего сырьевого кризиса.
„Считается, что только в Эстонии, в Ида-Вирумаа, в золоотвалах лежат неиспользованными более одного миллиарда тонн золы и отходов горнодобывающей промышленности, которые содержат сырье, объявленное Европейским союзом критическим, и добыча которого значительно загрязняет окружающую среду. В рамках собственного проекта мы уже изучили гору сланцевой золы, образовавшуюся в результате производства электроэнергии, и обнаружили, что в ней достаточно кальция, магния, железа, алюминия, кремния и другого сырья, которое можно извлечь из золы с помощью нашего смарт-решения и экономично использовать повторно“, - сказал Салусте.
Приглашенный выступить на двух площадках климатической конференции, Салусте привел в пример международному сообществу Эстонию, где осознали потенциал неиспользуемых десятилетиями золоотвалов, а скрытое в них сырье уже стали учитывать на национальном уровне. „Если в 1980-х годах в Европейском союзе критическими для функционирования европейской экономики были отмечены лишь несколько из 118 элементов таблицы Менделеева, то сегодня таковыми являются почти 40 элементов, и на фоне чрезмерного потребления их число продолжает расти. В Европе имеется огромное количество промышленных отходов, которые следует рассматривать как запасы ценных материалов. Поэтому мы призываем страны мира последовать примеру Эстонии и изучить, какое именно сырье содержат эти пролежавшие в природе десятилетиями промышленные отходы. Если мы всерьез хотим создать устойчивое общество, следует начать повторно использовать уже добытое сырье, – пояснил Салусте. – У нас есть прекрасная возможность создать устойчивое будущее, двигаясь к обществу, основанному на принципах экономики замкнутого цикла, где критически важные ресурсы остаются в обращении, а не выбрасываются“.
Ragn-Sells, шведская семейная компания со 141-летней историей, уже второй год подряд представляет на климатической конференции ООН свой эстонский проект по обогащению сланцевой золы. По сравнению с прошлым годом проект значительно шагнул вперед. В сентябре горсовет Нарвы единогласно одобрил начало детальной планировки и оценки воздействия на окружающую среду, что положило начало подготовительным работам по возведению завода Ragn-Sells по обогащению сланцевой золы в непосредственной близости от территории Балтийской электростанции. Цель состоит в том, чтобы открыть демонстрационный завод в 2024 году и основной завод в 2028 году.
Завод в Нарве будет способен перерабатывать более одного миллиона тонн сланцевой золы и связывать 250 000 тонн CO2 в год, что позволит производить около 500 000 тонн сверхчистого карбоната кальция. С помощью уникального запатентованного решения отходы превращаются в новое сырье, которое можно использовать для производства красок, оконных рам, напольных покрытий, бумаги и множества других необходимых в быту вещей. На сегодняшний день большой интерес к продукту уже проявили крупные мировые компании. Среди них Gealan (Германия), один из крупнейших производителей пластиковых оконных рам в Европе, и Tarkett (Франция), один из пяти крупнейших производителей напольных материалов в мире – они хотят использовать в производстве сырье с минимально возможным выбросом CO2. В условиях соблюдения строгих климатических целей, установленных в Европейском союзе и Эстонии, выбор именно таких материалов становится все более актуальным.
Кроме того, при поддержке совместного учреждения EAS и KredEx на сегодняшний день начато изучение того, как из сланцевой золы помимо карбоната кальция можно извлечь еще и магний. Это очень легкий металл, который широко используется в повседневной жизни и наиболее востребован в автомобильной, авиационной, ракетной и других машиностроительных отраслях. Кроме того, соединения магния используются в качестве средств для удаления ржавчины и накипи, в производстве стекла, лекарств, красок и многих других предметов или для придания им большей эффективности. Он также востребован в сельском хозяйстве в качестве удобрения и важного питательного вещества для сельскохозяйственных культур.
Для проекта обогащения сланцевой золы Ragn-Sells учредила дочернее предприятие R-S OSA Projekt OÜ и уже инвестировала в проект почти 2 миллиона евро. Партнерами проекта являются Тартуский университет, TalTech, Eesti Energia, единое учреждение EAS и KredEx, Archimedes, а также международные компании Tarkett и Gealan.