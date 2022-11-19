Кылварт: в 2007 году перенос Бронзового солдата можно было организовать иначе

По словам Кылварта, он не произносил такой цитаты: „Однако могу повторить то, что озвучивал раньше и от своих слов не отказываюсь, тем более эту тему я неоднократно комментировал в интервью разным изданиям на обоих языках, в том числе и в контексте инициированной в Эстонии кампании по сносу монументов после начала войны в Украине“.