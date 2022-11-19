Кылварт: в 2007 году перенос Бронзового солдата можно было организовать иначе
„Мэр Таллинна сказал, что [перенос Бронзового солдата] было худшим решением в истории Эстонии или, по крайней мере, Таллинна“, - заявил мэр Риги Мартиньш Стакис в интервью литовским СМИ. Delfi обратилась к мэру Таллинна Михаилу Кылварту с просьбой прокомментировать данное заявление.
По словам Кылварта, он не произносил такой цитаты: „Однако могу повторить то, что озвучивал раньше и от своих слов не отказываюсь, тем более эту тему я неоднократно комментировал в интервью разным изданиям на обоих языках, в том числе и в контексте инициированной в Эстонии кампании по сносу монументов после начала войны в Украине“.
„Действительно, в 2007 году перенос Бронзового солдата можно было организовать иначе, мирно и солидно, без эскалации – была даже договоренность с организацией ветеранов на эту тему. Однако выбор был сделан в пользу силового решения. В результате события оказали негативное влияние на межнациональные отношения в стране на десятилетие вперёд. Именно в таком контексте мы обсуждали эту тему и с мэром Риги“, - пояснил Кылварт.