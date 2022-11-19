Масштабная атака | Прокремлевские киберпреступники атаковали важные для Эстонии учреждения

Сегодня утром, в 10:14, отдел CERT-EE по работе с киберинцидентами Департамента государственной инфосистемы (RIA) выявил, что в работе пяти эстонских компаний начались сбои. Среди них была Eesti Energia. Из-за масштабной кибератаки, помимо веб-сайта самой Eesti Energia, стали недоступными и другие сайты, связанные с концерном, такие как elektrilevi.ee и enefitgreen.ee. Киберэксперты CERT-EE находятся в тесном контакте с представителями компании.

По словам главы CERT-EE Тыну Таммера, преступники также предприняли попытку атаковать сайты Министерства экономики и коммуникаций, Банк Эстонии и EAS, а также веб-сайт еще одной частной компании. Министерство и EAS являются клиентами государственной сети, предоставленной RIA, поэтому кибератаки удалось отразить и не допустить серьезного воздействия на работу сайтов.

Хотя кибератаке подверглись сайты, нарушена была работа и некоторых служб. „Мы общаемся с партнерами и сторонами, подвергшимися нападению, даем советы и оказываем поддержку. Мы следим за ситуацией и готовы внести свой вклад в дальнейшее разрешение киберинцидентов“, — пояснил Таммер.

Он добавил, что хоть это и были серьезные кибератаки, они не настолько масштабные и объемные, как те, что обрушились на Эстонию весной и летом этого года. Однако Таммер признал, что, несмотря на это, последствия атаки могут быть очень большими в зависимости от цели.

„Мы внимательно следим за происходящим и проверяем, чтобы в текущей волне технологически простых атак не предпринималось ничего более серьезного. Пока других инцидентов не было, из-за атак были нарушена работа только веб-сайтов и некоторых сервисов“, — сказал Таммер.

„Никогда нельзя с полной уверенностью сказать, кто стоит за атаками, но имеющаяся информация свидетельствует о том, что это прокремлевские киберпреступники“, — подтвердил глава RIA CERT-EE.

Насколько известно RIA, одновременно атаке подверглись компании и учреждения в Латвии, Польше и Украине. Этот список может быть не окончательным.