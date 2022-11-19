Мэр Риги - литовским СМИ: Кылварт сказал, что перенос Бронзового солдата - худшее решение в истории Таллинна

Пару дней назад мэр Риги Мартиньш Стакис дал интервью Литовской национальной телерадиовещательной компании, в котором, в частности, рассказал о демонтаже памятников советским воинам.

В интервью глава города сообщил, что снос обелиска стал для них настоящим вызовом, поскольку местные власти опасались, что начнутся беспорядки, как это произошло в Эстонии при переносе Бронзового солдата. "Это действительно была мастерская операция, мы были к ней готовы, потому что знали, что произошло в Таллинне в 2007 году [когда вспыхнули беспорядки]. У нас было четыре сценария — мягкий сценарий A и довольно жесткий сценарий D, по которому, например, моя семья должна была бы уехать из города. Мы были готовы ко всем этим четырем сценариям, и в конце концов случился сценарий А. [Мы видели], что небольшая часть русских выступали с громкими заявлениями, но на улицах мы их не видели“, — сказал Стакис.

По его словам, в вопросах демонтажа памятников советским воинам, как их убрать максимально правильно и безболезненно, он консультировался с мэрами Вильнюса и Таллинна. "Если есть парень, которого я могу назвать своим другом, так это [мэр Вильнюса] Ремигиюс Шимашюс. Мы также обсудили, что произошло в Вильнюсе, когда он, став мэром в 2015 году, снес советские скульптуры на Зеленом мосту“, — сказал он.

Стакис добавил, что у мэров балтийских столиц разные позиции в отношении советских памятников. "Конечно, я обсуждал этот вопрос с мэром Таллинна Михаилом Кылвартом. Но разница заключается в политике, потому что мы с Ремигиюсом придерживаемся одного политического курса, а мэр Таллинна, назовем это вежливо, - другого“, - пояснил Стакис.

"Мэр Таллинна сказал, что [перенос Бронзового солдата] было худшим решением в истории Эстонии или, по крайней мере, Таллинна. В то же время мэр Вильнюса сказал мне: "Просто сделай это“, — продолжил Стакис.

Delfi обратилась к мэру Таллинна Михаилу Кылварту с просьбой прокомментировать данное заявление.