Сайты концерна Eesti Energia подверглись кибератаке

На данный момент из-за масштабной кибератаки невозможно пользоваться услугами электронных каналов концерна Eesti Energia, в том числе сетевой компании Elektrilevi. Кибератаке подверглись веб-сайт и мобильное приложение Eesti Energia, а также веб-сайт Elektrilevi и мобильное приложение MARU.