Новости Эстонии
19.11.2022, 12:58

Сайты концерна Eesti Energia подверглись кибератаке

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Eesti Energia ja ESTMA hooned
Eesti Energia ja ESTMA hooned
ФОТО: Madis Veltman | Delfi Meedia

На данный момент из-за масштабной кибератаки невозможно пользоваться услугами электронных каналов концерна Eesti Energia, в том числе сетевой компании Elektrilevi. Кибератаке подверглись веб-сайт и мобильное приложение Eesti Energia, а также веб-сайт Elektrilevi и мобильное приложение MARU.

Руководитель отдела коммерческих и информационных технологий Eesti Energia Ильмар Кяэр подчеркнул, что данные клиентов и ИТ-системы концерна защищены.

„Атака успешно отражена, проблема решается совместно с партнерами, работа клиентских каналов будет восстановлена ​при первой возможности. Приносим извинения за возможные неудобства“, – сказал Кяэр.

В случае сбоя в подаче электроэнергии помощь можно получить по телефону поддержки клиентов Elektrilevi - 1343.

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