19.11.2022, 12:58
Сайты концерна Eesti Energia подверглись кибератаке(7)
ФОТО: | Delfi Meedia
На данный момент из-за масштабной кибератаки невозможно пользоваться услугами электронных каналов концерна Eesti Energia, в том числе сетевой компании Elektrilevi. Кибератаке подверглись веб-сайт и мобильное приложение Eesti Energia, а также веб-сайт Elektrilevi и мобильное приложение MARU.
Руководитель отдела коммерческих и информационных технологий Eesti Energia Ильмар Кяэр подчеркнул, что данные клиентов и ИТ-системы концерна защищены.
„Атака успешно отражена, проблема решается совместно с партнерами, работа клиентских каналов будет восстановлена при первой возможности. Приносим извинения за возможные неудобства“, – сказал Кяэр.
В случае сбоя в подаче электроэнергии помощь можно получить по телефону поддержки клиентов Elektrilevi - 1343.