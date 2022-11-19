Компания Elektrum по ошибке отправила некоторым клиентам неверные счета за электроэнергию

"На этот раз я решил более внимательно изучить счета и обнаружил, что у меня не была автоматически подключена универсальная услуга“, - написал один из клиентов Elektrum.

В последнем счете за октябрь действительно была указана государственная субсидия в размере 50 евро/МВтч (-33 евро), но не было никаких признаков обещанной универсальной услуги. "Поначалу показалось, что всё правильно, так как я потребил электроэнергии примерно на 80 кВтч больше, чем в предыдущем месяце, но сам счет был меньше. Однако, когда я изучил октябрьский счет более внимательно, то увидел, что цена за единицу кВт-ч в обоих счетах (за октябрь и сентябрь) одинаковая“, — продолжил он.