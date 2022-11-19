ФОТО | В Эстонию прибыли боевые корабли НАТО из Нидерландов, Норвегии и Дании

"Мы рады вернуться в Таллинн. Мы здесь для того, чтобы помочь обеспечить безопасность и защищенность в регионе Балтийского моря, где мы тесно сотрудничаем с Силами обороны Эстонии“, – сказала командующая 1-й постоянной военно-морской группой НАТО, коммодор Жанетт Моранг.

В столичном порту Ванасадам пришвартовались все три корабля 1-й постоянной военно-морской группы НАТО: голландский фрегат и флагман группы HDMS Tromp (F803), датский фрегат HDMS Esbern Snare (F342) и норвежский танкер HNoMS Maud.

Заходы в порты являются важным переходным этапом для военных кораблей между различными учениями и оперативной деятельностью. "Посещение порта в Таллинне позволит нам пообщаться с эстонскими коллегами, а также дать нашему экипажу передышку для подготовки к выполнению следующих задач“, — сказала коммодор Моранг.

На следующей неделе корабли 1-й постоянной военно-морской группы НАТО отправятся в Финляндию, где примут участие в международных военно-морских учениях "Ледяные ветры 22" ( Freezing Winds 22).

В организации визита кораблей участвуют работники таллиннского порта, военные моряки и офицеры Морского дивизиона таллиннской дружины Кайтселийта.

В последний раз корабли 1-й постоянной военно-морской группы НАТО посещали Эстонию в июле этого года, а до этого - в апреле, после чего корабли группы провели учения по взаимодействию с катерами обороны ВМС Эстонии и авиацией ВВС.

Постоянные группы военно-морских сил НАТО находятся в постоянной готовности. Группировки ВМС способны вести операции как в мирное, так и в военное время, а также обеспечивать своими действиями присутствие союзников и постоянный высокий уровень готовности к реагированию.



