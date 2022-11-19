Посол Эстонии в Украине: всех из Киева не эвакуируют даже при худшем сценарии

Российские военные уже давно используют тактику бомбардировок электросетей Украины, а также наносят удары по инфраструктуре Киева. „Мы (посольство Эстонии в Киеве - ред.) приготовились уже год назад. Хорошо, что весной россия не не пришли, чтобы сразу начать разбирать электроинфраструктуру. Они надеялись легко получить Украину, получить быстро и со всей функционирующей электросистемой. Это не прошло“, - сказал Кууск в передаче Ringvaade.

У Киева есть план эвакуации трех миллионов человек, но, по словам Кууска, он скорее не будет использован: „В этом случае электричество должно быть надолго отключено, тепловые узлы также должны быть разрушены. Если вы можете обеспечить централизованное отопление, и даже если нет электричества, будет немного дневного света. Если вы также сможете обеспечить водой, которую можно привозить цистернами, то я полагаю, из Киева эвакуация проводиться не будет. Люди сами уезжают в сельскую местность, если есть такая возможность, или в города поменьше на западе. Весной, в марте в Киеве из 4,5 миллионов осталось всего 700 000 киевлян. Сейчас люди вернулись, в Киеве более-менее три миллиона. Я не думаю, что все три миллиона будут вывезены из Киева даже при самом мрачном раскладе“.