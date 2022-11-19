Эстония и Латвия планируют совместную закупку военной транспортной техники на 693 млн евро

Выделенные деньги будут распределены между тремя инстанциями: Вооруженными силами Эстонии, Кайтселийтом и Департаментом полиции и погранохраны. Вооруженным силам нужны внедорожники, грузовики, а также спецтехника - краны и буксиры. Самые старые грузовики Вооруженных сил, которые до сих пор используются, были произведены в 1970-х годах.

„Результат закупки будет зависеть от цен на автомобили. Силы обороны Эстонии прогнозируют от 1000 до 2000 машин“, - пояснил начальник отдела техники и систем вооружения Сил обороны Херко Сепп.

Закупка разделена на две части: грузоподъемность транспортных средств до 5 тонн и выше пяти тонн. В рамках сделки также запланированы как техническое обслуживание и ремонт, так и запасные части и возможность перебронирования.

Первые транспортные средства могут появиться в Эстонии уже в третьем или четвертом квартале 2023 года.