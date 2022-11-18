Новости Эстонии
18.11.2022, 17:33

В Пуурмани пройдет акция по сбору средств в поддержку пострадавшей от собак молодой женщины

 (3)
Блины.
Блины.
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

19 ноября активисты волости Пылтсамаа проведут акцию по сбору средств в поддержку пострадавшей от собак молодой женщины и ее близких. В поселке Пуурмани в депо Добровольного спасательного общества будет работать буфет, в котором будут блины с солеными и сладкими начинками, сообщает газета Maaleht.

В минувшую субботу тибетский мастиф и овчарка-полукровка неожиданно напали на живущую на соседнем хуторе молодую женщину, сорвав с ее головы скальп, откусив ухо и жестоко покусав. В Клинике Тартуского университета на теле пострадавшей обнаружили около 40 собачьих укусов. В настоящее время Сандра находится в больнице.

Случившееся шокировало общественность. На помощь Сандре Синиметс и ее родным пришла община волости Пылтсамаа. Инге Розенберг через социальные сети — группу Põltsamaa Elu в Facebook — обратилась с просьбой поддержать пострадавшую Сандру и ее родных морально и материально.

Оставить комментарий Читать комментарии (3)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии