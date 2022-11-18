В Пуурмани пройдет акция по сбору средств в поддержку пострадавшей от собак молодой женщины

В минувшую субботу тибетский мастиф и овчарка-полукровка неожиданно напали на живущую на соседнем хуторе молодую женщину, сорвав с ее головы скальп, откусив ухо и жестоко покусав. В Клинике Тартуского университета на теле пострадавшей обнаружили около 40 собачьих укусов. В настоящее время Сандра находится в больнице.