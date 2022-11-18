18.11.2022, 17:33
В Пуурмани пройдет акция по сбору средств в поддержку пострадавшей от собак молодой женщины(3)
ФОТО: | Delfi Meedia
19 ноября активисты волости Пылтсамаа проведут акцию по сбору средств в поддержку пострадавшей от собак молодой женщины и ее близких. В поселке Пуурмани в депо Добровольного спасательного общества будет работать буфет, в котором будут блины с солеными и сладкими начинками, сообщает газета Maaleht.
В минувшую субботу тибетский мастиф и овчарка-полукровка неожиданно напали на живущую на соседнем хуторе молодую женщину, сорвав с ее головы скальп, откусив ухо и жестоко покусав. В Клинике Тартуского университета на теле пострадавшей обнаружили около 40 собачьих укусов. В настоящее время Сандра находится в больнице.