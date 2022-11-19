Во время энергетического кризиса погода одарила теплом. Почему осень была необычно мягкой?

Нынешняя осень в Эстонии теплее обычного, в прошлые выходные температура была необычно высокой. Кроме того, четыре месяца до ноября в Эстонии были непривычно засушливыми, как недавно упомянула Яна Пыльднурк из Агентства окружающей среды. В чем причина аномалий погоды и как она влияет на дикую природу Эстонии?