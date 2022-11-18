Зима наступает: ожидается и снег, и мороз. Увеличивается опасность на дорогах!

В субботу, 19 ноября, влияние области высокого давления станет более ощутимым, но одновременно от края расположившейся на юге области низкого давления начнет поступать влажный воздух, и снежные облака затянут всю Эстонию, начиная с Юго-Востока. Из-за усиливающегося противостояния двух атмосферных областей будет дуть сильный юго-восточный и восточный ветер. Во время снежных зарядов видимость ухудшится, ситуация на дорогах еще более осложнится. Как следует из опубликованного Агентством окружающей среды прогноза погоды, температура воздуха ночью будет от –1 до –7, днем от –1 до –4 градусов.

Если в воскресенье, 20 ноября, область низкого давления сумеет распространиться на Балтийское море, Эстонию накроют снежные облака. Будет дуть сравнительно сильный ветер восточных направлений. Температура воздуха ночью от –1 до –6, днем от 0 до –5 градусов.

Синоптик Кайро Кийтсак выложил на своей странице в Facebook карты осадков, судя по которым в воскресенье в окрестностях Тарту толщина снежного покрова может составить 15–20 см.

В понедельник, 21 ноября, область низкого давления сместится на Россию, накрыв своим западным краем Эстонию. Ожидаются небольшие снежные заряды, будет дуть сильный юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью от –4 до –9 , при прояснении может опускаться до –10, местами до –12 градусов. Днем температура от –2 до –6, на островах Сааремаа и Хийумаа от –1 до +1 градуса.

Во вторник, 22 ноября, влияние области высокого давления постепенно уменьшится. При поступлении с юга влажного воздуха небо затянут плотные снежные облака. Температура воздуха ночью от –1 до –6, при прояснении может опускаться до –10, на побережье островов будет держаться в пределах 0 градусов, днем от 0 до –4, на побережье Сааремаа и Хийумаа до +2 градусов.

В среду, 23 ноября, на погоду вновь начнет оказывать влияние область низкого давления, и морозы отступят.