Eesti Gaas дополнительно снижает цену на газ

„Первые минусовые температуры приносят дополнительное снижение цены на газ в Эстонии, и в целом декабрьская цена гибкого пакета для частных клиентов окажется почти на 40% ниже, чем сейчас. Газохранилища в Европе наполнены, погода оказалась теплее, чем ожидалось, а потребление ниже. Мы нашли новых поставщиков газа и маршруты доставки, а также полностью перешли на LNG норвежского и американского производства“, - сказал председатель правления Eesti Gaas Маргус Каасик.

В этом году Eesti Gaas уже третий раз после обязательного по договору уведомления за месяц по собственной инициативе снижает цену, чтобы быстрее донести до клиентов снижение рыночной цены. Аналогично изначальному снижению цены компания Eesti Gaas также заранее объявляла о снижении до вступления в силу мартовских и октябрьских цен. Насколько известно, сегодня 1,75 евро/м³ – это самая низкая цена в Эстонии.

Eesti Gaas поставляет клиентам природный газ по трубам, а также в виде сжатого (CNG) и сжиженного природного газа (LNG), и управляет крупнейшей газораспределительной сетью страны. Предприятие активно развивает портфель возобновляемой энергии, производя и продавая солнечную энергию и „зеленый“ газ (биометан).

Eesti Gaas работает в Финляндии, Латвии, Литве и Польше под торговой маркой Elenger. В общей сложности концерн имеет 50 000 клиентов. После того, как компанию приобрело одно из крупнейших инвестиционных предприятий Эстонии Infortar, Elenger стал крупнейшим основанным на частном капитале газовым предприятием в регионе. Более 70% продаж предприятия приходится на внешние рынки.