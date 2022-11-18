День борьбы с сексуальным насилием над детьми: прийти на помощь ребенку — обязанность каждого гражданина

По словам советника по вопросам криминальной политики Министерства юстиции Брит Таммисте, заметив ребенка, который нуждается в помощи, помочь ему может каждый. „Сексуальное насилие очень скрыто, в течение жизни оно затрагивает почти каждого третьего ребенка. К сожалению, не каждый ребенок, нуждающийся в помощи, получает необходимую ему поддержку, хотя возможностей оказания профессиональной помощи в Эстонии становится все больше. Необходимую помощь дети получат только в том случае, если о них сообщат специалистам, работающим на благо детей“, — сказала Брит Таммисте.



При подозрении на сексуальное насилие над ребенком необходимо немедленно сообщить об этом. Такой опыт отрицательно сказывается на психическом и физическом здоровье ребенка — некоторые из этих последствий могут проявиться сразу, а некоторые — в будущем. Поэтому очень важно, чтобы подвергшийся насилию ребенок получил помощь как можно быстрее. Сообщите о ребенке, который нуждается в помощи или находится в опасности, в местное самоуправление, по телефону помощи детям 116 111 или по номеру экстренной помощи 112.



Дома детей Департамента социального страхования предлагают профессиональную помощь детям, в отношении которых имеются подозрения, что они подверглись сексуальному насилию.. Услуга дома детей для ребенка безопасна, благожелательна и конфиденциальна. Цель дома детей — оказать помощь детям, подвергшимся сексуальному насилию с тем, чтобы действия по производству по уголовному делу воспринимались ребенком благожелательно и не причиняли дополнительных травм уже травмированным детям.



Руководитель службы дома детей Департамента социального страхования Анна Франк сказала, что если замечены существенные изменения в поведении ребенка, родители должны воспринимать это как предупреждение. „В большинстве случаев для этого имеется конкретная причина — будь то сексуальное насилие, буллинг в школе или что-то еще. Мы призываем при малейшем подозрении на сексуальное насилие над ребенком обращаться в дом детей. Лучше перестраховаться, чем потом сожалеть!“ — сказала Анна Франк. „Когда ребенок делится случившимся с ним, мы не должны оставаться равнодушными. Обязанность каждого из нас — сделать все, чтобы пострадавшему ребенку был обеспечен хороший и безопасный уход. Необходимо дать ясно понять ребенку, что случившееся с ним неприемлемо и что он никоим образом не виноват в том, что произошло“, — подчеркнула она.



Всего в Эстонии четыре дома детей — на севере, юге, востоке и западе. В прошлом году в дома детей обращались 534 раза. По состоянию на конец октября текущего года в дома детей было более 500 обращений.



Руководитель группы по защите детей и борьбе с сексуальными преступлениями Пыхьяской префектуры Реймо Райвет благодарит всех людей, которые сообщили о детях, нуждающихся в помощи. „В очень многих случаях полиция узнает о нуждающемся в помощи ребенке от внимательных граждан, которые, несмотря на сомнения, сообщили в полицию или другие учреждения. Благодаря этим людям дети быстро получили профессиональную помощь. И что самое главное — был положен конец чудовищному сексуальному насилию над детьми, которое происходило в интернете или в реальной жизни“, — добавил Реймо Райвет.