День борьбы с сексуальным насилием над детьми: прийти на помощь ребенку — обязанность каждого гражданина
Сегодня, в День борьбы с сексуальным насилием над детьми, Министерство юстиции и партнеры напоминают, что замечать нуждающегося в помощи ребенка и сообщать о нем — обязанность каждого гражданина.
По словам советника по вопросам криминальной политики Министерства юстиции Брит Таммисте, заметив ребенка, который нуждается в помощи, помочь ему может каждый. „Сексуальное насилие очень скрыто, в течение жизни оно затрагивает почти каждого третьего ребенка. К сожалению, не каждый ребенок, нуждающийся в помощи, получает необходимую ему поддержку, хотя возможностей оказания профессиональной помощи в Эстонии становится все больше. Необходимую помощь дети получат только в том случае, если о них сообщат специалистам, работающим на благо детей“, — сказала Брит Таммисте.
При подозрении на сексуальное насилие над ребенком необходимо немедленно сообщить об этом. Такой опыт отрицательно сказывается на психическом и физическом здоровье ребенка — некоторые из этих последствий могут проявиться сразу, а некоторые — в будущем. Поэтому очень важно, чтобы подвергшийся насилию ребенок получил помощь как можно быстрее. Сообщите о ребенке, который нуждается в помощи или находится в опасности, в местное самоуправление, по телефону помощи детям 116 111 или по номеру экстренной помощи 112.
Дома детей Департамента социального страхования предлагают профессиональную помощь детям, в отношении которых имеются подозрения, что они подверглись сексуальному насилию.. Услуга дома детей для ребенка безопасна, благожелательна и конфиденциальна. Цель дома детей — оказать помощь детям, подвергшимся сексуальному насилию с тем, чтобы действия по производству по уголовному делу воспринимались ребенком благожелательно и не причиняли дополнительных травм уже травмированным детям.
Руководитель службы дома детей Департамента социального страхования Анна Франк сказала, что если замечены существенные изменения в поведении ребенка, родители должны воспринимать это как предупреждение. „В большинстве случаев для этого имеется конкретная причина — будь то сексуальное насилие, буллинг в школе или что-то еще. Мы призываем при малейшем подозрении на сексуальное насилие над ребенком обращаться в дом детей. Лучше перестраховаться, чем потом сожалеть!“ — сказала Анна Франк. „Когда ребенок делится случившимся с ним, мы не должны оставаться равнодушными. Обязанность каждого из нас — сделать все, чтобы пострадавшему ребенку был обеспечен хороший и безопасный уход. Необходимо дать ясно понять ребенку, что случившееся с ним неприемлемо и что он никоим образом не виноват в том, что произошло“, — подчеркнула она.
Всего в Эстонии четыре дома детей — на севере, юге, востоке и западе. В прошлом году в дома детей обращались 534 раза. По состоянию на конец октября текущего года в дома детей было более 500 обращений.
Руководитель группы по защите детей и борьбе с сексуальными преступлениями Пыхьяской префектуры Реймо Райвет благодарит всех людей, которые сообщили о детях, нуждающихся в помощи. „В очень многих случаях полиция узнает о нуждающемся в помощи ребенке от внимательных граждан, которые, несмотря на сомнения, сообщили в полицию или другие учреждения. Благодаря этим людям дети быстро получили профессиональную помощь. И что самое главное — был положен конец чудовищному сексуальному насилию над детьми, которое происходило в интернете или в реальной жизни“, — добавил Реймо Райвет.
Полиция и другие правоохранительные органы исходят в своей работе из принципа благожелательного отношения к детям. Это помогает ребенку или подростку почувствовать, что к нему относятся с учетом его ситуации, возраста и потребностей и обходятся уважительно. Среда, в которой ребенок находится, например, во время допроса или слушания, также должна быть дружественной к ребенку. После поступления информации о ребенке, подвергшемся ненадлежащему обращению, в полицию или дом детей, различные учреждения координируют свое сотрудничество, заботясь о благополучии ребенка.
Что сказать ребенку, как ему помочь?
Если вы видите, что у ребенка проблемы, приободрите его рассказать о случившемся своими словами.
Внимательно выслушайте ребенка. Дайте понять, что вы признательны за рассказ.
Скажите ребенку, что он не виноват в случившемся.
Верьте ребенку. Часто обидчиком ребенка может оказаться знакомый ему человек, член семьи, сосед или друг. Ребенок не всегда может осознавать, что он стал жертвой домогательств или буллинга.
Куда обратиться, если ребенку нужна помощь?
Дети, родители и граждане, которым нужна консультация, касающаяся детей, могут позвонить по телефону помощи детям 116 111. По этому же номеру можно сообщить о ребенке, нуждающемся в помощи.
С консультантом телефона помощи детям можно также пообщаться на сайте lasteabi.ee или написать по адресу info@lasteabi.ee.
Если чьей-либо жизни или здоровью угрожает опасность, немедленно позвоните по номеру 112.
Справочный телефон дома детей Департамента социального страхования 5854 5498 доступен с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00; в пятницу с 8:00 до 15:30. Можно также написать info@lastemaja.ee
Горячая линия www.vihjeliin.ee — это бесплатный интернет-сервис, предлагаемый MTÜ Lastekaitse Liit.
Кризисные центры помощи жертвам сексуального насилия открыты круглосуточно и без выходных для всех нуждающихся в помощи при четырех крупных больницах в Таллинне, Тарту, Пярну и Кохтла-Ярве.
Если вам нужна консультация полиции, можно обратиться к веб-констеблям.