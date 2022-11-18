Менеджер ресторана на Итоговом турнире ATP назвал Рублева „прожорливым“

Менеджер ресторана, где питаются игроки на Итоговом турнире ATP, Джанлука Бернарди рассказал в интервью La Stampa о некоторых занятных вкусовых предпочтениях участников соревнований, пишет РБК.



По словам Бернарди, самую строгую диету соблюдает серб Новак Джокович, а самый „прожорливый“ — Андрей Рублев.



Cамым любопытным для Бернарди были „сюрреалистические“ пищевые привычки Рублева. Он вспомнил один случай, когда 25-летний теннисист попросил жареных креветок на обед у бассейна, когда на улице было всего 8 градусов по Цельсию. При этом теннисист продолжал пить капучино.



„Я русский, не волнуйтесь“, — сказал Рублев тогда Бернарди.



Менеджер объяснил „странные“ кулинарные предпочтения некоторых игроков тем, что среди участников Итогового турнира ATP нет итальянцев.



Итоговый турнир завершится 20 ноября. Призовой фонд соревнований составляет $14,75 млн.



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