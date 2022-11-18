Теннис
18.11.2022, 17:27

Менеджер ресторана на Итоговом турнире ATP назвал Рублева „прожорливым“

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ФОТО: Alessandro Di Marco | Scanpix

Джанлука Бернарди также привел в пример „сюрреалистические“ пищевые привычки российского теннисиста, который однажды ужинал креветками с капучино у бассейна, когда на улице было всего 8 градусов тепла. „Я русский, не волнуйтесь“, — сказал тогда Рублев.

Менеджер ресторана, где питаются игроки на Итоговом турнире ATP, Джанлука Бернарди рассказал в интервью La Stampa о некоторых занятных вкусовых предпочтениях участников соревнований, пишет РБК.

По словам Бернарди, самую строгую диету соблюдает серб Новак Джокович, а самый „прожорливый“ — Андрей Рублев.

Cамым любопытным для Бернарди были „сюрреалистические“ пищевые привычки Рублева. Он вспомнил один случай, когда 25-летний теннисист попросил жареных креветок на обед у бассейна, когда на улице было всего 8 градусов по Цельсию. При этом теннисист продолжал пить капучино.

„Я русский, не волнуйтесь“, — сказал Рублев тогда Бернарди.

Менеджер объяснил „странные“ кулинарные предпочтения некоторых игроков тем, что среди участников Итогового турнира ATP нет итальянцев.

Итоговый турнир завершится 20 ноября. Призовой фонд соревнований составляет $14,75 млн.

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