Менеджер ресторана на Итоговом турнире ATP назвал Рублева „прожорливым“(1)
Джанлука Бернарди также привел в пример „сюрреалистические“ пищевые привычки российского теннисиста, который однажды ужинал креветками с капучино у бассейна, когда на улице было всего 8 градусов тепла. „Я русский, не волнуйтесь“, — сказал тогда Рублев.
Менеджер ресторана, где питаются игроки на Итоговом турнире ATP, Джанлука Бернарди рассказал в интервью La Stampa о некоторых занятных вкусовых предпочтениях участников соревнований, пишет РБК.
По словам Бернарди, самую строгую диету соблюдает серб Новак Джокович, а самый „прожорливый“ — Андрей Рублев.
Cамым любопытным для Бернарди были „сюрреалистические“ пищевые привычки Рублева. Он вспомнил один случай, когда 25-летний теннисист попросил жареных креветок на обед у бассейна, когда на улице было всего 8 градусов по Цельсию. При этом теннисист продолжал пить капучино.
„Я русский, не волнуйтесь“, — сказал Рублев тогда Бернарди.
Менеджер объяснил „странные“ кулинарные предпочтения некоторых игроков тем, что среди участников Итогового турнира ATP нет итальянцев.
Итоговый турнир завершится 20 ноября. Призовой фонд соревнований составляет $14,75 млн.
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