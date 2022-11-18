Скандал с закупкой экспресс-тестов: дело закрыто. Нарушения были, но Лийна Керсна за них не в ответе

„Понятно, что ситуация прошлой осенью была напряженной: действовали ограничения, люди были охвачены тревогой, и в обществе было много неразберихи и непонимания из-за быстро распространяющегося коронавируса“, — сказала глава отдела государственных тендеров и государственной помощи Министерства финансов Кристель Месилане.

„Чтобы школы оставались открытыми, правительство приняло неожиданное решение, что после осенних каникул Министерство образования и науки должно начать в школах экспресс-тестирование детей и учителей. Министерство оказалось в ситуации, когда необходимо было быстро найти решения для обеспечения тестирования. При этом как общественность, так и предприниматели правомерно ожидали, что распределение бюджетных средств, направляемых на закупку тестов, будет происходить на условиях честной и прозрачной конкуренции и в соответствии с правилами государственных закупок“, — отметила представитель министерства.

Поскольку в заключении и изменении договора о закупках в ходе проведения процедуры надзора были выявлены нарушения, Министерство финансов возбудило производство по двум эпизодам: по заключению рамочного договора и договора тендера при осуществлении второй закупки экспресс-тестов и изменению договора. Производство было начато на основании статей закона о государственных закупках, которые касаются изменения договора о закупке или рамочного договора с нарушением требований закона и заключения договора без проведения необходимой процедуры.

В рамках производства по делу о проступке были выявлены нарушения в работе Министерства образования и науки по части применения закона о государственных закупках. В то же время было установлено, что бывший министр образования и науки Лийна Керсна не несет ответственности за совершение данных нарушений в рамках проступка. По закону наказуемо заключение и изменение договора с нарушением требований закона о государственных закупках, то есть наказуемо только совершение деяния, наказание других лиц закон не предусматривает.