Новости Эстонии
20.11.2022, 17:35

ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ | Могу ли я оставить родственников без наследства и все завещать соседу?

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Ivo Mahhov
vandeadvokaat
Кто наследует мое имущество?
Кто наследует мое имущество?
ФОТО: perfectlab | Shutterstock

„Мой муж умер. Нотариус сказал, что я могу завещать свое имущество только детям. Из круга наследников исключаются внуки, родственники и другие лица, и оставить им наследство я не могу. Неужели и договор дарения имеет такие же ограничения? Если такой закон, то непонятно, зачем вообще составлять завещание. Объясните, пожалуйста, как я могу распорядиться своим имуществом?“ С таким вопросом читательница обратилась в газету Maaleht.

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