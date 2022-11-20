ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ | Могу ли я оставить родственников без наследства и все завещать соседу?

„Мой муж умер. Нотариус сказал, что я могу завещать свое имущество только детям. Из круга наследников исключаются внуки, родственники и другие лица, и оставить им наследство я не могу. Неужели и договор дарения имеет такие же ограничения? Если такой закон, то непонятно, зачем вообще составлять завещание. Объясните, пожалуйста, как я могу распорядиться своим имуществом?“ С таким вопросом читательница обратилась в газету Maaleht.