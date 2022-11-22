Cбивший кабана водитель: ездить в темноте страшно и год спустя(1)
От столкновения с дикими животными в это время года могут пострадать даже опытные водители. Для обеспечения душевного спокойствия важно быть бдительным на дороге, выбирать правильную скорость и соблюдать дистанцию.
Это был обычный зимний вечер, когда Александр, его жена и дочь направлялись домой на своем автомобиле, которому уже несколько лет. Дорога была свободна, погода была довольно хорошей, и шоссе было хорошо освещено. Это была обычная поездка. Автомобили двигались в колонне со скоростью 90 км/ч, и круиз-контроль держал дистанцию до идущего впереди автомобиля. Внезапно перед машиной с противоположного направления дорогу перебежал 100-килограммовый кабан, не оставив Александру времени на маневр. „Всё, что я мог делать, это кричать членам семьи, чтобы они были готовы к удару. К счастью, машина позади нас успела остановиться в последний момент и не врезалась в нас“, – вспоминает Александр. Члены семьи не пострадали, но кабан погиб, а машина не подлежала восстановлению.
Сейчас, год спустя, Александр не забыл об этом несчастном случае. „Я всё ещё чувствую напряжение, когда еду по дороге в темноте, и предпочитаю по возможности водить машину днём“, – признаётся Александр.
В аналогичной ситуации, но днём, Надежда ехала со своей семьей в сторону Кивиыли. В какой-то момент из густого леса появился лось, который сначала бежал параллельно машине. Внезапно животное резко изменило направление и бросилось к машине. „Мой муж успел только затормозить и выехать на встречную полосу. Но двухметровый лось всё равно врезался в заднюю часть машины, где сидела наша испуганная шестилетняя дочь“, – рассказывает Надежда. Задние стёкла автомобиля были разбиты, а сам автомобиль сильно повреждён, но, к счастью, пассажиры выбрались невредимыми. „Мы купили машину всего несколько лет назад, и у нас было страхование каско, которое покрыло все расходы, связанные с аварией. Считаем, что нам ещё повезло, – говорит Надежда.
Эти две истории произошли, когда погода была благоприятной, но сейчас темнеет рано, а из-за открывшегося сезона охоты животные всё чаще оказываются на дорогах. В результате растёт число столкновений с животными. Согласно статистике Департамента транспорта, в год происходит около 6000 дорожно-транспортных происшествий, связанных с дикими животными, в результате которых травмы получают от 20 до 30 человек.
„Дикие животные непредсказуемы, и несчастные случаи могут произойти даже с опытными водителями, – говорит руководитель сферы страхования рисков Swedbank Алексей Жемков. „Помимо физических и психических последствий, такие столкновения могут приводить к значительным финансовым затратам. Важно, чтобы водители всегда соблюдали правила безопасного вождения. Также стоит подумать об оформлении страхования каско для душевного спокойствия. Чтобы ещё больше поддержать автовладельцев, попавших в аварию, Swedbank установил нулевую собственную ответственность страхователя в случае прямого столкновения с животным или птицей при условии, что о столкновении было сообщено в соответствующие органы“.
Водитель может многое сделать для предотвращения аварий. Важно, чтобы автомобиль правильно обслуживался и находился в хорошем состоянии. Нелишним будет регулярно проверять состояние шин и чистоту фар. Вы должны выезжать на дорогу со свежими силами, тщательно концентрироваться на вождении и выбирать скорость, соответствующую погодным и дорожным условиям. Во время вождения важно соблюдать дорожные знаки, особенно предупреждающие. Важно соблюдать безопасную дистанцию, чтобы избежать столкновения с едущим впереди автомобилем, который может резко затормозить.
Если на дороге или на обочине появилось дикое животное, следует снизить скорость и включить аварийные огни. Не рекомендуется подавать сигналы животному, так как это может напугать его и заставить вести себя более непредсказуемо. За первым животным может последовать второе и третье. Животное, переходящее дорогу, также может повернуть назад в последний момент.
Однако если несчастный случай всё же произошел, следует действовать соответствующим образом. В случае травмирования человека звоните по телефону 112. Если крупное животное получило травму, Департамент транспорта также рекомендует звонить по телефону 1247. Клиенты Swedbank также могут позвонить по телефону 888 2111. Это круглосуточная горячая линия по вопросам страхования каско, по которой при необходимости можно также заказать автомобиль техпомощи.