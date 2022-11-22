Cбивший кабана водитель: ездить в темноте страшно и год спустя

Это был обычный зимний вечер, когда Александр, его жена и дочь направлялись домой на своем автомобиле, которому уже несколько лет. Дорога была свободна, погода была довольно хорошей, и шоссе было хорошо освещено. Это была обычная поездка. Автомобили двигались в колонне со скоростью 90 км/ч, и круиз-контроль держал дистанцию до идущего впереди автомобиля. Внезапно перед машиной с противоположного направления дорогу перебежал 100-килограммовый кабан, не оставив Александру времени на маневр. „Всё, что я мог делать, это кричать членам семьи, чтобы они были готовы к удару. К счастью, машина позади нас успела остановиться в последний момент и не врезалась в нас“, – вспоминает Александр. Члены семьи не пострадали, но кабан погиб, а машина не подлежала восстановлению.

Сейчас, год спустя, Александр не забыл об этом несчастном случае. „Я всё ещё чувствую напряжение, когда еду по дороге в темноте, и предпочитаю по возможности водить машину днём“, – признаётся Александр.

В аналогичной ситуации, но днём, Надежда ехала со своей семьей в сторону Кивиыли. В какой-то момент из густого леса появился лось, который сначала бежал параллельно машине. Внезапно животное резко изменило направление и бросилось к машине. „Мой муж успел только затормозить и выехать на встречную полосу. Но двухметровый лось всё равно врезался в заднюю часть машины, где сидела наша испуганная шестилетняя дочь“, – рассказывает Надежда. Задние стёкла автомобиля были разбиты, а сам автомобиль сильно повреждён, но, к счастью, пассажиры выбрались невредимыми. „Мы купили машину всего несколько лет назад, и у нас было страхование каско, которое покрыло все расходы, связанные с аварией. Считаем, что нам ещё повезло, – говорит Надежда.