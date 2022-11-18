Синоптик Кайро Кийтсак: на выходных уже можно доставать лыжи и санки

Редко бывает, когда первый снег ложится прочно, вот и в этом году от снега, счищенного по утрам с капотов и ветровых стекол на асфальт и траву, к вечеру ничего не остается. И так будет продолжаться еще какое-то время, обещает синоптик Кайро Кийтсак.

Как долго в этом году жителям Эстонии придется ждать прочного снежного покрова?

„Утверждать наверняка пока рано, но я полагаю, судя по нынешним прогнозам, что такая погода продержится еще примерно неделю“, - сказал Кийтсак.

Впрочем, это еще не значит, что зимних забав придется дожидаться долго.

„Кое-где земля уже слегка покрыта снегом, в последующие дни, особенно в субботу и воскресенье, снега может прибавиться, во всяком случае, снегопад возможен“, - порадовал синоптик любителей зимы, предупредив автовладельцев, что в ближайшие дни на летней резине лучше не ездить, особенно на дальние расстояния, дороги будут скользкими и снежными.

Кайро Кийтсак поделился с Delfi тремя разными моделями погоды, прогнозирующими сильный снег во вторую половину дня в воскресенье: