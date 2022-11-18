На Таллиннской окружной дороге столкнулись легковушка и фургон

В 8:03 возле Масина, 18 в Таллинне 22-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения не справился с управлением легкового автомобиля Volvo S80, в результате чего транспортное средство въехало в ограждение и дорожный знак. Находившуюся в машине 20-летнюю женщину доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.



В 18:06 на 36 км Таллиннской окружной дороги в волости Харку в Тутермаа, произошла авария, когда грузовой автомобиль Mercedes-Benz Actros под управлением 58-летнего мужчины, столкнулся с остановившимся на правой обочине и приступившим к совершению разворота фургоном Citroen Jumper под управлением 61-летнего мужчины. В результате столкновения Citroen съехал с дороги и врезался в дерево. Его водитель был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.



Около 19:00 возле Кесквяльяк, 7 в Йыхви 46-летний мужчина на легковом автомобиле Hyundai Santa Fe сбил 66-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Постарадавшую доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.



За прошедшие сутки был задержан один водитель с признаками наркотического опьянения и четыре водителя в состоянии алкогольного опьянения.