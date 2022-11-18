Новости Эстонии
18.11.2022, 13:30

Невероятная история. Шпион ГРУ, которого обменяли на мосту через реку Пиуза, бежал обратно в Эстонию. „Все, что происходит в России, — преступление“

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Бывший российский шпион Артем Зинченко, совершивший крайне редкую в истории разведки перебежку, просит в Эстонии политического убежища,- пишет Eesti Päevaleht.

Мало того, говорят, сами россияне не знают, что Артем Зинченко, отправленный за решетку в Эстонии в 2017 году как первый шпион ГРУ, недавно бежал из страны. Этот материал был написан Eesti Päevaleht в сотрудничестве с Yahoo News. Он основан на разговоре с Зинченко с глазу на глаз в Таллинне, а также на материалах приговора, который отправил его за решетку пять лет назад. Никогда прежде такие судебные решения не становились достоянием общественности.

„Для меня это преступление. 24 февраля было уничтожено все, что было между мной и моей страной“, — говорит 35-летний Зинченко. Худощавый, в водолазке, с прямо зачесанной челкой, Зинченко, много лет шпионивший за Эстонией для российской военной разведки ГРУ, снова сидит в одном из конференц-залов здания Полиции безопасности.

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