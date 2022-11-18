Невероятная история. Шпион ГРУ, которого обменяли на мосту через реку Пиуза, бежал обратно в Эстонию. „Все, что происходит в России, — преступление“

Мало того, говорят, сами россияне не знают, что Артем Зинченко, отправленный за решетку в Эстонии в 2017 году как первый шпион ГРУ, недавно бежал из страны. Этот материал был написан Eesti Päevaleht в сотрудничестве с Yahoo News. Он основан на разговоре с Зинченко с глазу на глаз в Таллинне, а также на материалах приговора, который отправил его за решетку пять лет назад. Никогда прежде такие судебные решения не становились достоянием общественности.