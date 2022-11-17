Главный редактор „Столицы“ покидает свой пост и уходит в активную политику

„Друзья, я принял окончательное решение заняться активной политикой. Поскольку совмещать это с должностью главного редактора „Столицы“ невозможно, я покидаю этот пост и перехожу на работу в качестве депутата Таллиннского горсобрания. Так как мои избиратели голосовали за меня в списке Центристской партии, я буду работать в составе соответствующей фракции“.

Представитель столичной канцелярии Кристина Россман подтвердила ERR готовность города объявить конкурс на нового редактора. „Надеюсь, к новому году нам удастся найти достойного кандидата“, - сказала она, добавив, что понимает, что для Чаплыгина, которого связывают с газетой долгие годы работы, это решение было непростым“.

На местных выборах в прошлом году Чаплыгин набрал 303 голоса. По поводу возможного участия в мартовских выборах в Рийгикогу Чаплыгин написал „Я работаю над этим“.

Чаплыгин останется руководить газетой до начала января.