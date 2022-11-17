Смелые инвестиции Nõo: несмотря на удорожание - новые мясные деликатесы и обновление привычных упаковок

„Необычайно высокие цены потрясли рынок и изменили покупательское поведение потребителей, – прокомментировал председатель совета Nõo Lihatööstus Симмо Круустюк. – Несмотря на общую сложную текущую ситуацию на рынке, как инновационная эстонская компания мы должны оперативно реагировать и инвестировать в эффективность производства и в разработку новых продуктов. Мы считаем важным обеспечение устойчивости отечественного производства высококачественных продуктов питания. Преимущество получат те производители, которые имеют возможность, идеи и желание оперативно вкладываться в благополучие потребителей“.

Инвестиции Nõo включают инновационную упаковку, нарезку и производственные линии. „В качестве новинки мы впервые выводим на полки магазинов произведенный здесь, в Эстонии, сырокопченый бекон, большой интерес к которому уже проявили сетевые магазины и любители мяса. Окончательная настройка линий идет полным ходом“, - сказал исполнительный директор Nõo Lihatööstus Рагнар Лоова.

Лоова добавил, что Nõo Lihatööstus, по сути, направляет всю прошлогоднюю прибыль обратно в производство и в разработку продукции: „Эти инвестиции необходимы для того, чтобы предприятие безупречно функционировало в любых рыночных условиях. Мы хотим быть умными, инновационными и полностью оправдывать ожидания самых требовательных потребителей“.

Nõo Lihatööstus – это крупнейший и самый инновационный производитель мясной продукции в Эстонии. Предприятие трудоустраивает около 200 человек, являясь одним из важнейших работодателей в Южной Эстонии и внося значительный вклад в местную жизнь. В прошлом году производство Nõo Lihatööstus удостоилось звания Семейного предприятия года на конкурсе лучших предприятий, проводимым Фондом развития предпринимательства (EAS), Эстонской сельскохозяйственно-торговой палатой и Центральным союзом работодателей Эстонии.