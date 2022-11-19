ОПРОС | „Отказался от подключения дигибокса“. На чем жители Таллинна будут экономить этой зимой?

Эксперты выражают надежду, что скоро будут доступны пакеты электроэнергии с более низкой ценой. Правительство хоть и не дает ответа, как пережить энергокризис этой зимой, поддерживать своих граждан все же пытается. C 1 октября действует компенсация цены на газ. Возмещение автоматически отражается в счете за газ и для этого не надо дополнительно ничего делать.