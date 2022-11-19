ОПРОС | „Отказался от подключения дигибокса“. На чем жители Таллинна будут экономить этой зимой?(25)
Согласно данным Евростата, в этом году Эстония оказался на четвертом месте по росту цен в Европе. А в росте цен на газ так и вовсе на первом. Многие жители пересмотрели свои привычки и отказались от некоторых услуг, чтобы можно было оплатить счета за предстоящий отопительный сезон.
Эксперты выражают надежду, что скоро будут доступны пакеты электроэнергии с более низкой ценой. Правительство хоть и не дает ответа, как пережить энергокризис этой зимой, поддерживать своих граждан все же пытается. C 1 октября действует компенсация цены на газ. Возмещение автоматически отражается в счете за газ и для этого не надо дополнительно ничего делать.
Тем не менее жители Эстонии не собираются уповать только на субсидии от государства. Одни, например, заменили обычные лампочки на энергосберегающие, другие – используют приборы только в „экономные“ часы.
RusDelfi узнал, к каким хитростям прибегают эстоноземельцы, чтобы сэкономить на электроэнергии. Смотрите видео!