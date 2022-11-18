ОПРОС | „Внук играл в футбол, болела бы за Эстонию“. Кого будут поддерживать русскоязычные болельщики из Эстонии на чемпионате мира?

Поразительно, но опрашивая случайным образом людей на улице, слышишь, что хоккеем и баскетболом эстонцы увлекаются гораздо чаще, чем футболом. Хотя футбол – самый популярный вид спорта в мире. Например, прошлый чемпионат мира, проходивший в России, посмотрело 3,5 млрд зрителей. Одна из респонденток, посещавшая тогда матчи, вспоминает, как преображались российские города.