Новости Эстонии
18.11.2022, 15:20

ОПРОС | „Внук играл в футбол, болела бы за Эстонию“. Кого будут поддерживать русскоязычные болельщики из Эстонии на чемпионате мира?

 (10)

20 ноября в Катаре стартует чемпионат мира по футболу. RusDelfi провел опрос и узнал, за кого будут болеть жители Таллинна.

Поразительно, но опрашивая случайным образом людей на улице, слышишь, что хоккеем и баскетболом эстонцы увлекаются гораздо чаще, чем футболом. Хотя футбол – самый популярный вид спорта в мире. Например, прошлый чемпионат мира, проходивший в России, посмотрело 3,5 млрд зрителей. Одна из респонденток, посещавшая тогда матчи, вспоминает, как преображались российские города.

В феврале этого года спортсменов из России отстранили от международного турнира. А эстонская сборная не прошла отборочные матчи. За кого будут болеть русскоязычные болельщики в Эстонии?

Смотрите видео!


Оставить комментарий Читать комментарии (10)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии