18.11.2022, 15:20
ОПРОС | „Внук играл в футбол, болела бы за Эстонию“. Кого будут поддерживать русскоязычные болельщики из Эстонии на чемпионате мира?(10)
20 ноября в Катаре стартует чемпионат мира по футболу. RusDelfi провел опрос и узнал, за кого будут болеть жители Таллинна.
Поразительно, но опрашивая случайным образом людей на улице, слышишь, что хоккеем и баскетболом эстонцы увлекаются гораздо чаще, чем футболом. Хотя футбол – самый популярный вид спорта в мире. Например, прошлый чемпионат мира, проходивший в России, посмотрело 3,5 млрд зрителей. Одна из респонденток, посещавшая тогда матчи, вспоминает, как преображались российские города.
В феврале этого года спортсменов из России отстранили от международного турнира. А эстонская сборная не прошла отборочные матчи. За кого будут болеть русскоязычные болельщики в Эстонии?
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