Больничная касса не может выплатить компенсации по нетрудоспособности нескольким тысячам человек(1)
У Больничной кассы Эстонии до сих пор отсутствуют реквизиты расчетных банковских счетов тысяч людей, необходимых для выплаты им компенсаций по листам нетрудоспособности.
На основании листа нетрудоспособности работодатель и Больничная касса Эстонии выплачивают человеку компенсацию, цель которой – частично компенсировать работнику заработную плату, неполученную за время болезни или ухода.
Количество листов нетрудоспособности было рекордным за последние два года, в основном это произошло из-за пандемии коронавируса COVID-19. За 9 месяцев этого года Больничная касса Эстонии выплатила компенсации по нетрудоспособности на общую сумму 175,5 миллионов евро и их получило почти 296 000 человек. Из этой суммы 121 миллионов евро было выплачено за листы нетрудоспособности по болезни.
Для выплаты компенсаций по нетрудоспособности в базе данных Больничной кассе Эстонии по-прежнему отсутствуют корректные реквизиты банковских счетов многих людей, ведь перечисление компенсаций производится именно на те счета, данные которых были представлены самим человеком в Больничную кассу Эстонии.
С 2019 года в Больничной кассе Эстонии отсутствуют данные расчетных счетов почти 8 000 человек, из-за чего невозможно выплачивать им компенсации по нетрудоспособности. Из них только в этом году прибавилось 1000 человек. Общая сумма невыплаченных компенсаций оценивается в 700 000 евро.
„Мы каждый год активно занимались этой проблемой — для получения корректных данных банковских счетов и выплат платежей мы оповещали население в средствах массовой информации и рассылали уведомления людям через государственный портал. Мы хотели бы поблагодарить всех, кто откликнулся на наши предыдущие обращения, но мы все еще ждем данных от тысяч людей. Поэтому мы призываем всех проверить достоверность и наличие данных вашего банковского счета на Государственном портале www.eesti.ee», — сказала Марис Лийтмяэ, руководитель отдела обслуживания клиентов Больничной кассы Эстонии.
Платежи хранятся для выплат три года
Срок выплат компенсаций, выплачиваемых Больничной кассой Эстонии, истекает в течение трех лет. „Это означает, что в 2022 году мы еще cможем выплатить невыплаченные компенсации по нетрудоспособности за 2019, 2020 и 2021 годы. „Если человек в течение трех лет не предоставил нам данные своего банковского счета или не обновил их на Государственном портале, то исчезает и право на получение положенной компенсации.
В дополнение к данным банковского счета Больничная касса Эстонии просит всех проверить и, при необходимости, обновить свою контактную информацию на Государственном портале www.eesti.ee - такую как телефон и адрес электронной почты. „Важно, чтобы на Государственном портале была вся необходимая и верная информация, чтобы государственные учреждения могли связаться с людьми, отправить им документы или перечислить положенные им компенсации“, — сказала Лийтмяэ.