Больничная касса не может выплатить компенсации по нетрудоспособности нескольким тысячам человек

На основании листа нетрудоспособности работодатель и Больничная касса Эстонии выплачивают человеку компенсацию, цель которой – частично компенсировать работнику заработную плату, неполученную за время болезни или ухода.

Количество листов нетрудоспособности было рекордным за последние два года, в основном это произошло из-за пандемии коронавируса COVID-19. За 9 месяцев этого года Больничная касса Эстонии выплатила компенсации по нетрудоспособности на общую сумму 175,5 миллионов евро и их получило почти 296 000 человек. Из этой суммы 121 миллионов евро было выплачено за листы нетрудоспособности по болезни.

Для выплаты компенсаций по нетрудоспособности в базе данных Больничной кассе Эстонии по-прежнему отсутствуют корректные реквизиты банковских счетов многих людей, ведь перечисление компенсаций производится именно на те счета, данные которых были представлены самим человеком в Больничную кассу Эстонии.

С 2019 года в Больничной кассе Эстонии отсутствуют данные расчетных счетов почти 8 000 человек, из-за чего невозможно выплачивать им компенсации по нетрудоспособности. Из них только в этом году прибавилось 1000 человек. Общая сумма невыплаченных компенсаций оценивается в 700 000 евро.

„Мы каждый год активно занимались этой проблемой — для получения корректных данных банковских счетов и выплат платежей мы оповещали население в средствах массовой информации и рассылали уведомления людям через государственный портал. Мы хотели бы поблагодарить всех, кто откликнулся на наши предыдущие обращения, но мы все еще ждем данных от тысяч людей. Поэтому мы призываем всех проверить достоверность и наличие данных вашего банковского счета на Государственном портале www.eesti.ee », — сказала Марис Лийтмяэ, руководитель отдела обслуживания клиентов Больничной кассы Эстонии.

Платежи хранятся для выплат три года