ВИДЕО | Министр культуры: важно, чтобы украинцы начали изучать эстонский, иначе в будущем нас ждут проблемы

Кая Каллас рассказала о своем визите в Финляндию. Основное развитие будет в оборонном сотрудничестве, когда страна присоединится к НАТО: „С Финляндией нас связывает один и тот же агрессивный сосед, у нас одинаковое понимание ситуации“.

Каллас вновь заговорила о ракетном ударе по Польше и подчеркнула, что два человека погибли из-за того, что Россия развязала войну против Украины. Позиция НАТО сейчас такова: альянс в войну вступать не будет, но будет оказывать поддержку Украине.

„Украине необходима поддержка в военной защите и восстановлении инфраструктуры. Единственно, что завершит эти страдания - победа Украины. Мы решили поддержать Украину в получении кредита от Евросоюза и выступаем гарантами на сумму 7,4 млн евро от кредита“, - добавила премьер-министр.

Урмас Рейнсалу заявил, что необходимо восстановить железнодорожное движение между Тарту и Ригой, в особенности учитывая тот факт, что Тарту вскоре станет культурной столицей Европы.

Рейнсалу добавил, что Isamaa все еще поддерживает отмену права голоса на выборах в Рийгикогу для граждан России: „Как мы говорим и в отношении красноармейских памятников - когда еще, если не сейчас? Нынешнее правительство должно сделать это законодательном уровне. Это вопрос как морали, так и безопасности“.

Также Рейнсалу считает уместным введение пограничного контроля внутри Шенгенской зоны. По его словам, Эстония в этом вопросе не единственная, есть и другие страны, которые якобы уже ввели контроль в той или иной степени.

Пирет Хартман сообщила что к программе адаптации Министерства культуры присоединились уже 10 000 человек. 3000 совершеннолетних граждан Украины начали обучение эстонскому языку, но цель - 14 000 человек. По ее словам, крайне важно, чтобы украинцы начали изучать эстонский, иначе в будущем нас ждут проблемы.

Урмас Круузе в свете участившихся атак обратился к владельцам собак: „Будьте добры и выполняйте свои обязательства. Необходимо в прямом смысле слова заниматься воспитанием собак, ведь это животные, которые нуждаются в обучении, как и владельцы собак“.