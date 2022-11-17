ПРЯМО СЕЙЧАС | Правительство рассказывает о новых решениях

Кая Каллас рассказала о своем визите в Финляндию. Основное развитие будет в оборонном сотрудничестве, когда страна присоединится к НАТО: „С Финляндией нас связывает один и тот же агрессивный сосед, у нас одинаковое понимание ситуации“.

Каллас вновь заговорила о ракетном ударе по Польше и подчеркнула, что два человека погибли из-за того, что Россия развязала войну против Украины.

„Украине необходима поддержка в военной защите и восстановлении инфраструктуры. Единственно, что завершит эти страдания - победа Украины. Мы решили поддержать Украину в получении кредита от Евросоюза и выступаем гарантами на сумму 7,4 млн евро от кредита“, - добавила премьер-министр.

Урмас Рейнсалу заявил, что необходимо восстановить железнодорожное движение между Тарту и Ригой, в особенности учитывая тот факт, что Тарту вскоре станет культурной столицей Европы.