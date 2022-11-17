Грядут изменения в пенсионной системе

Если трудовой стаж, обязательный для получения пенсии на льготных условиях, составляет от 15-25 лет, он может накапливаться до конца 2036 года. В порядке исключения для работников сланцедобывающей отрасли накопление трудового стажа возможно до конца 2049 года.

Если трудовой стаж, обязательный для получения пенсии на льготных условиях, составляет от 10 до 12,5 лет, он может накапливаться до конца 2030 года.

Закон о пенсиях по старости на льготных условиях и Закон о пенсиях по выслуге лет позволяют человеку выйти на пенсию за 5 или 10 лет до того, как он достигнет общего пенсионного возраста. На некоторые категории не распространяется и требование об учете возраста, достаточно наличия необходимого стажа. При этих условиях на пенсию может выйти и человек, которому не исполнилось и 40 лет. „Поправки закона не коснутся тех людей, которые уже получают пенсию на льготных условиях, пенсию по выслуге лет или полностью отработали льготный стаж, поэтому переход на новую организацию пенсионной системы потребует больше времени“, – добавила министр Рийсало.

„Я считаю, что нужно прекратить несправедливую практику выплаты пенсий на льготных условиях и поддержать разработку эффективных мер, которые помогут людям дольше оставаться профессионально активными. Действующая система позволяет представителям некоторых специальностей получать пенсионные выплаты уже с 40 лет, продолжая при этом работать. При таком подходе одни пенсионеры получают из пенсионной системы гораздо больше средств, чем другие, тогда как 20%-ный взнос в пенсионное страхование одинаков для всех. Отказавшись от системы льготных пенсий, мы сможем ежегодно выплачивать всем пенсионерам на 140 евро больше, что, безусловно, улучшит условия жизни пожилых людей“, – сказала министр социальной защиты Сигне Рийсало .

По соглашению доброй воли, заключенному социальными партнерами, в ходе длительного переходного периода для рынка труда будет разработан пакет мер, поддерживающих смену профессии, согласована система компенсации профессиональных заболеваний и создана система профилактики нетрудоспособности. Исключением станет сланцевая промышленность, для работников которой переходный период продлится дольше.

Пенсии на льготных условиях будут назначаться и выплачиваться и после 2030 и 2036 годов. Таким образом, право на льготную пенсию может получить 20-летний человек, который в настоящее время работает по профессии, подразумевающей ее получение, если он уже получил 4 года обязательного (льготного) стажа и к концу 2030 или 2036 года накопит оставшийся стаж.

По данным Министерства социальных дел, ежегодно на основании Закона о пенсиях за выслугу лет на пенсию выходят 300-400 человек, а 800-1000 человек получают пенсию по старости на льготных условиях. Для многих категорий действовало право на получение пенсии по выслуге лет без ограничения возраста, в силу которого в 2020 году 26% людей, имевших это право, вышли на пенсию до достижения 45 лет (1 человек в возрасте 37 лет), а 65% в возрасте до 50 лет.

Такие понятия как „пенсия по старости на льготных основаниях“ и „пенсия по выслуге лет“ сохранились с советских времен, когда социальный налог был дифференцирован. В свою очередь это означало, что люди, занятые в определенных сферах деятельности, по достижении пенсионного возраста имели неравные возможности. В настоящее время действует система единого социального налога, который является базой для всех пенсионных выплат включая выплату льготных пенсий по сферам профессиональной деятельности или по выслуге лет. Подобная система означает неравенство возможностей, на что указывает и Еврокомиссия.

В 2020 году более 86% получателей пенсий по выслуге лет продолжали работать. При этом дополнительные расходы на выплату льготных пенсий в 2021 году составили около 43,5 млн евро.

Планируется, что законопроект вступит в силу с 1 января 2024 года.