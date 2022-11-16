ОПРОС | „Немножко подерутся, а потом сядут на свои места“. Как жители Таллинна отреагировали на падение ракет в селе Пшеводув в Польше

Польский президент Анджей Дуда заявил, что это не было нападением на Польшу и нет доказательств того, что ракету запустила Россия. По предварительным данным, ударившая по территории Польши ракета принадлежала украинской ПВО. Ранее об этом же говорил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Однако он подчеркивает, что ответственность за этот инцидент в любом случае несет Россия, поскольку она продолжает незаконную войну против Украины.