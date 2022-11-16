ОПРОС | „Немножко подерутся, а потом сядут на свои места“. Как жители Таллинна отреагировали на падение ракет в селе Пшеводув в Польше(3)
Вчера на территории Польши из-за падения ракетных обломков погибли два человека. Эстония выразила обеспокоенность, в МИДе объявили, что будут консультироваться с Польшей и другими союзниками по НАТО. RusDelfi узнал, что по этому поводу думают жители Таллинна.
Польский президент Анджей Дуда заявил, что это не было нападением на Польшу и нет доказательств того, что ракету запустила Россия. По предварительным данным, ударившая по территории Польши ракета принадлежала украинской ПВО. Ранее об этом же говорил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Однако он подчеркивает, что ответственность за этот инцидент в любом случае несет Россия, поскольку она продолжает незаконную войну против Украины.
Эстония также не осталась в стороне и объявила о готовности „защищать каждый дюйм территории НАТО, если потребуется“. Многие люди в Таллинне посчитали подобную решимость напускной.
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