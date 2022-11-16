ВИДЕО | Что означает убившая двух человек в Польше ракета для Эстонии? Правительство объясняет на пресс-конференции(37)
Премьер-министр Кая Каллас, министр обороны Ханно Певкур, министр иностранных дел Урмас Рейнсалу и министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс дают обзор произошедшего вчера в Польше инцидента с ракетой.
Сегодня правительство собралось на экстренное заседание, чтобы обсудить ситуацию с безопасностью после вчерашнего инцидента с упавшей в Польше ракетой, в результате которого погибли два человека, и вчерашнего крупнейшего в истории ракетного удара России по Украине, нанесенного по гражданской инфраструктуре и оставившего без электричества около 10 миллионов человек.
Пресс-конференция началась в 16.00.
Первой выступила премьер-министр Кая Каллас.
„Хотя расследование еще продолжается, имеющаяся на данный момент информация позволяет предположить, что это была украинская зенитная ракета С-300, - сказала она. - Ракета была выпущена во время отражения крупномасштабной ракетной атаки России и по ошибке упала на польской территории. Важно помнить, что у наших границ не ведется военных действий, поэтому угрозы безопасности Эстонии нет, - напомнила Каллас. - Россия проверят границы нашего терпения. Вся ответственность лежит на России. Единственное, что может положить конец этим страданиям - это полное восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины“.
По словам премьер-министра, Украина нуждается в поддержке для восстановления критически важной инфраструктуры. Чтобы положить конец агрессии, „мы должны продолжать вводить эффективные санкции, оказывающие экономическое давление на Россию“. Россия должна быть изолирована политически. Нужно оказывать Украине военную, экономическую, политическую поддержку. Виновные в военных преступлениях должны быть привлечены к ответственности.
Слово берет министр иностранных дел Урмас Рейнсалу: „Сегодня собрались послы стран НАТО. Союзники выразили явную поддержку Украине. То, что произошло в Польше, рассматривается как единичный случай, ответственность за который возлагается на Россию".
По его словам, нынешнее положение с системами вооружения, которые Украина просит ей предоставить, недостаточно хорошее. Сообщения в прессе о том, что помощь предоставляется, выглядят отлично, но если посмотреть на порядок помощи, то окажется, что ЕС предоставил 8 миллиардов евро, США - 18 миллиардов евро. ВВП ЕС составляет более 16 триллионов евро, но ЕС выделил всего 8 миллиардов евро.
„Мы обращаемся к нашим союзникам: мы должны немедленно оказать помощь с противовоздушной обороной, с различными системами вооружений. Вчера был прецедент: в результате российской агрессии на территории НАТО погибли мирные жители государства-члена НАТО. Это означает, что война идет не в аквариуме; эта война угрожает всей Европе“, - подчеркнул Рейнсалу.
„На месте продолжается сбор доказательств, - продолжает министр обороны Ханно Певкур. - Расследование продолжается. Вчера Россия направила в этот регион десятки ракет, и вполне логично, что Украина защищает свою территорию средствами ПВО. До сих пор противовоздушная оборона была довольно успешной: были сбиты около 70 российских ракет. Но ничего не поделаешь - если запускаются сотни ракет, неизбежно, что некоторые из них полетят не туда, куда нужно“.
По словам Певкура, очень трудно устранить источники, из которых запускаются ракеты. „Помощь очень важна. Мы должны понять, что Россия частично изменила свою тактику в войне, пытаясь создать в Европе гуманитарную катастрофу и заставить Европу сомневаться. Но я ни на одной из встреч не слышал никаких сомнений. Наше предложение о помощи Польше остается в силе, если это потребуется“.
Журналистка Керту Моосте из Delfi: „Силы обороны заявили, что не видят оснований для изменения уровня готовности Эстонии или организации дополнительных учений. Правительство придерживается того же мнения?“
Премьер-министр Каллас ответила положительно, добавив, что правительство полагается на рекомендации Сил обороны по этому вопросу.
Ханно Певкур сказал, что для проведения дополнительных учений должна быть цель, они не должны проводиться просто для демонстрации способности страны проводить такие учения.