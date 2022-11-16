ВИДЕО | Что означает убившая двух человек в Польше ракета для Эстонии? Правительство объясняет на пресс-конференции

Сегодня правительство собралось на экстренное заседание, чтобы обсудить ситуацию с безопасностью после вчерашнего инцидента с упавшей в Польше ракетой, в результате которого погибли два человека, и вчерашнего крупнейшего в истории ракетного удара России по Украине, нанесенного по гражданской инфраструктуре и оставившего без электричества около 10 миллионов человек.

Пресс-конференция началась в 16.00.

Первой выступила премьер-министр Кая Каллас.

„Хотя расследование еще продолжается, имеющаяся на данный момент информация позволяет предположить, что это была украинская зенитная ракета С-300, - сказала она. - Ракета была выпущена во время отражения крупномасштабной ракетной атаки России и по ошибке упала на польской территории. Важно помнить, что у наших границ не ведется военных действий, поэтому угрозы безопасности Эстонии нет, - напомнила Каллас. - Россия проверят границы нашего терпения. Вся ответственность лежит на России. Единственное, что может положить конец этим страданиям - это полное восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины“.

По словам премьер-министра, Украина нуждается в поддержке для восстановления критически важной инфраструктуры. Чтобы положить конец агрессии, „мы должны продолжать вводить эффективные санкции, оказывающие экономическое давление на Россию“. Россия должна быть изолирована политически. Нужно оказывать Украине военную, экономическую, политическую поддержку. Виновные в военных преступлениях должны быть привлечены к ответственности.

Слово берет министр иностранных дел Урмас Рейнсалу: „Сегодня собрались послы стран НАТО. Союзники выразили явную поддержку Украине. То, что произошло в Польше, рассматривается как единичный случай, ответственность за который возлагается на Россию".