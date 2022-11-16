Силы обороны не видят необходимости в изменении уровня готовности Эстонии или в обеспечении дополнительных мер безопасности

Если рассмотреть сценарий, что ракета, убившая двух фермеров на польской земле, была выпущена украинской ПВО и отклонилась от курса в результате столкновения, беспрецедентным случаем это назвать будет нельзя. Военная техника сбивалась с пути и раньше: в марте этого года беспилотник с бомбой на борту вылетел из зоны боевых действий и пролетел через воздушное пространство нескольких стран, закончив свой путь в столице Хорватии Загребе.

Если подобные инциденты станут более частым явлением, насколько вероятно, что такое будет происходить и на территории Эстонии?

Ракеты, находящиеся в воздушном пространстве Украины, не представляют прямой угрозы для Эстонии.

Глава пресс-службы Сил обороны капитан Таави Каротамм заявил, что ракеты, находящиеся в воздушном пространстве Украины, не представляют прямой угрозы для Эстонии. „У эстонской границы не осуществляется активная военная деятельность, в отличие от границы Польши и Украины“, - пояснил он Delfi.

Он добавил, что поскольку уровень безопасности по ту сторону эстонской границы такой же, как и раньше, Силам обороны сейчас не нужно менять уровень готовности или предпринимать дополнительные меры.

„Силы обороны и наши союзники будут продолжать свою обычную деятельность, включая постоянный мониторинг и оценку угроз, чтобы обеспечить Эстонии наилучшую защиту“, - заключил он.