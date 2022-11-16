ТОП-101 | Самое дорогое предприятие Эстонии оценивается в 1,5 миллиарда евро. Кто возглавил рейтинг в этом году?

По словам руководителя биржи Nasdaq Tallinn Каарела Отса, составление рейтинга TOP101 – это способ привлечь внимание общества к движителям эстонской экономики, а также к тем факторам в нашем общественной и экономической жизни, которые больше всего влияют на стоимость предприятий. Разумеется, самый непосредственный механизм получения обратной связи при оценке стоимости предприятия – это котировка его акций на бирже, но первый и очень важный шаг для анализа и понимания стоимости, по мнению Отса, – сводные данные, подобные TOP 101.

Среди фирм, занимающих первые четыре позиции в рейтинге 2022 года, три успешных финансовых учреждения, а прошлогодний победитель Eesti Energia занимает лишь пятое место. „На результаты Eesti Energia – прошлогоднего победителя TOP101 – в этом году повлияло отделение от материнского предприятия компании Enefit Green, которая провела успешное IPO, поскольку мы исходили из принципа, что предприятия, которые провели IPO, отражаются в рейтинге отдельно, – пояснил Каазик. – Учитывая большие планы развития обеих предприятий, мы уже в ближайшие годы будем с волнением наблюдать, сможет ли одно из них стать самостоятельно лидером TOP“.

По словам Иллара Каазика, ведущего партнёра фирмы Prudentia, являющейся инициатором составления рейтинга TOP101, Swedbank входил в первую тройку победителей всех когда-либо составлявшихся в Эстонии рейтингов наиболее дорогих предприятий. Это стабильно сильное предприятие, создающее прибавочную стоимость как для собственников, так и для общества, в целом. Однако, общая картина нынешнего рейтинга требует более глубокого анализа и оценки влияний. „Поскольку данные, использовавшиеся при составлении рейтинга, были зафиксирован по состоянию на 31 декабря 2021 года, результаты ещё не отражают влияний, которые были оказаны на многие предприятия войной в Украине, быстро растущими ценами на энергоносители и увеличением инфляции в Эстонии“, – уточнил Каазик.

Олави Лепп, председатель правления Swedbank, который в этом году возглавил TOP101, а в прошлом году занимал в нём второе место, сказал, что признание самым дорогим предприятием Эстонии имеет очень важное значение для клиентов, сотрудников и партнёров Swedbank. „Swedbank — это банк с наибольшей долей рынка в Эстонии, это один из движителей эстонской экономики, и поддерживать его в хорошем рабочем состоянии — это большая и непрерывная работа изо дня в день, которая невозможна без преданной команды и блистательных идей“.

Каарел Отс сказал также, что ТОП-101 самых дорогих предприятий Эстонии отличается от других бизнес-рейтингов, составляемых в Эстонии, тем, что при определении лучших учитываются не только показатели оборота, прибыли и роста. „Предприятиям предоставляется также чёткая обратная связь, касающаяся того, каким их видят и как их оценивают общество, среда и те, от кого зависит финансирование. При составлении рейтинга Nasdaq Tallinn оценивает прозрачность предприятий исходя из показателей корпоративного управления (Corporate Governance), и эта оценка может повлиять на окончательную стоимость предприятия в пределах 20%“, – пояснил Отс.

Среди компаний, вошедших в рейтинг 2022 года, больше всего предприятий деревообрабатывающего, энергетического и медицинского секторов, при этом у предприятий сектора значительно улучшились как экономические результаты, так и ценность. Росту стоимости компаний энергетического сектора способствовало увеличение коэффициентов EBITDA почти на 55%.

В TOP этого года в процентном отношении стоимость выросла больше всего у EfTEN Real Estate Fund 4, LHV Pank, Gren Eesti AS, Lemeks AS, Nortal Group Holding, Thermory AS и Stora Enso. А потеряли в этом году больше всех AS Nordmet и Admiral Markets Group AS, стоимость которых сократилась более чем на половину.

Общая стоимость всех предприятий TOP101 выросла в 2022 году до 29,6 миллиарда евро, в прошлом году общая стоимость составила 28,9 миллиарда евро. Статистически рост был бы больше, если бы результаты Eesti Energia AS и Enefit Green AS учитывались вместе, а не отдельно, как предусмотрено применяющейся методикой.

Минимальная стоимость, которой в 2022 году должно было обладать предприятие, чтобы войти в рейтинговую таблицу TOP101, составила 84,36 миллиона евро, что на 2,2% меньше, чем годом ранее. Суммарная стоимость первых 5 предприятий TOP также значительно снизилась. Если в прошлом году она составила 8,2 миллиарда евро, то в этом году — 6,4 миллиарда. В то же время общая стоимость всех предприятий ТОП101 увеличилась примерно на 750 млн евро, что свидетельствует о том, что в основном увеличилась стоимость компаний, расположенных в середине TOP. В этом году в TOP вошли 8 компаний стоимостью более 1 млрд евро, что на две больше, чем в прошлом году.

Prudentia Tallinn в сотрудничестве с Nasdaq Tallinn уже четвёртый год составляет рейтинг самых дорогих предприятий Эстонии TOP101 с целью продвижения и освещения эстонского рынка капитала и вклада эстонских предпринимателей в устойчивое развитие экономики Эстонии. Эстонские предприниматели создают рабочие места и обеспечивают необходимые для существования государства налоговые поступления. Изменение состава списка 101 самого дорогого предприятия и их общей стоимости говорит о том, куда мы идём, и что ждёт впереди.