ТОП-101 | Самое дорогое предприятие Эстонии оценивается в 1,5 миллиарда евро. Кто возглавил рейтинг в этом году?

В TOP этого года в процентном отношении стоимость выросла больше всего у EfTEN Real Estate Fund 4, LHV Pank, Gren Eesti AS, Lemeks AS, Nortal Group Holding, Thermory AS и Stora Enso. А потеряли в этом году больше всех AS Nordmet и Admiral Markets Group AS, стоимость которых сократилась более чем на половину.