Инспектор по ПВО Сил обороны: определить место запуска прилетевшей в Польшу ракеты возможно

„Место запуска ракеты можно определить с помощью различных радаров и, в зависимости от ракеты, на основании траектории полета“, — сказал Лелов Forte.

Он отметил, что определить место старта ракет с низкой траекторией полета, следующих рельефу местности или заранее запрограммированному пути, на основании их траектории сложнее.

„Также на основании данных радара затруднительно установить точное место старта в случае, если ракета была выпущена с более дальнего расстояния, чем рабочая зона радара“, — добавил Лелов.

На данный момент нет точной информации о модели ракеты и пусковой установке, ожидается официальная информация из Польши.