Инспектор по ПВО Сил обороны: определить место запуска прилетевшей в Польшу ракеты возможно
Определить, откуда была запущена ракета, поразившая вчера польскую деревню Пшеводув, безусловно, возможно, считает инспектор по противовоздушной обороне Генерального штаба Сил обороны Эстонии подполковник Танель Лелов.
„Место запуска ракеты можно определить с помощью различных радаров и, в зависимости от ракеты, на основании траектории полета“, — сказал Лелов Forte.
Он отметил, что определить место старта ракет с низкой траекторией полета, следующих рельефу местности или заранее запрограммированному пути, на основании их траектории сложнее.
„Также на основании данных радара затруднительно установить точное место старта в случае, если ракета была выпущена с более дальнего расстояния, чем рабочая зона радара“, — добавил Лелов.
На данный момент нет точной информации о модели ракеты и пусковой установке, ожидается официальная информация из Польши.