Реформисты хотят отменить ступенчатый подоходный налог и повысить не облагаемый налогом доход до 700 евро

„Считаем, что одинаковый подоходный налог проще и справедливей, чем действующий сейчас ступенчатый“, - сказала председатель партии Кая Каллас. По ее словам, направленное на средний класс понижение налога оставило бы основной части жителей Эстонии больше денег: „По сравнению с нынешней ситуацией, выиграли бы все люди, чей доход превышает 500 евро, и возможный рост зарплаты составил бы до 140 евро в месяц“.

Согласно последним данным, медианная зарплата в Эстонии составляет 1400 евро. „Это означает, что значительно больше половины получающих зарплату страдают от налогового бремени, установленного правительством центристов. При месячном доходе в 1200-2000 евро налоговое бремя съедает каждый третий евро с роста зарплаты человека, так как назначенная им не облагаемая налогом сумма уменьшается“, - говорит Андрес Сутть.

По словам Суття, реформисты хотят установить единую сумму не облагаемого налогом дохода в 700 евро, после чего для всех будет действовать налоговая ставка в 20%. „Согласно нашей оценке, подобное решение заберет из бюджета 30 млн евро. Это те деньги, которые останутся на руках у эстоноземельцев среднего класса и которые можно использовать на покрытие расходов в условиях энергетической и ценовой войны“.