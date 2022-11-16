Университет, в котором училась скончавшаяся в Нидерландах девушка, выражает соболезнования ее семье

„С тяжелым сердцем мы сообщаем, что в среду, 16 ноября, мы получили печальное известие о кончине нашей ученицы Карины Веелайд. В этом году Карина училась на нашем курсе „Управление в сфере миграции и многообразие“ (направление „Государственное управление“) и была очень любознательной, преданной и умной студенткой.

У Карины была миссия: углубить свой опыт, чтобы внести свой вклад в улучшение методов управления миграцией в Эстонии, где она уже начала строить карьеру в качестве старшего специалиста по визовым вопросам в данной области. Ее деятельность находилась на пересечении управления в сфере миграции и непосредственного влияния на жизнь мигрантов, что больше всего интересовало Карину. По-своему спокойная, сдержанная, но стремящаяся учиться и открывать новое, Карина не сворачивала с намеченного пути. Она была из тех людей, кто будет всегда находиться рядом, рад выслушать или поговорить, усердно работать и помогать, когда это возможно. Мы потеряли умную, мыслящую и увлеченную студентку.