Университет, в котором училась скончавшаяся в Нидерландах девушка, выражает соболезнования ее семье
Вчера стало известно о смерти дочери визажиста из Ида-Вирумаа Марины Поляковой. Девушка училась в магистратуре одного из лучших университетов Европы Erasmus University Rotterdam. Руководство учебного заведения выразило соболезнования семье и близким девушки.
„С тяжелым сердцем мы сообщаем, что в среду, 16 ноября, мы получили печальное известие о кончине нашей ученицы Карины Веелайд. В этом году Карина училась на нашем курсе „Управление в сфере миграции и многообразие“ (направление „Государственное управление“) и была очень любознательной, преданной и умной студенткой.
У Карины была миссия: углубить свой опыт, чтобы внести свой вклад в улучшение методов управления миграцией в Эстонии, где она уже начала строить карьеру в качестве старшего специалиста по визовым вопросам в данной области. Ее деятельность находилась на пересечении управления в сфере миграции и непосредственного влияния на жизнь мигрантов, что больше всего интересовало Карину. По-своему спокойная, сдержанная, но стремящаяся учиться и открывать новое, Карина не сворачивала с намеченного пути. Она была из тех людей, кто будет всегда находиться рядом, рад выслушать или поговорить, усердно работать и помогать, когда это возможно. Мы потеряли умную, мыслящую и увлеченную студентку.
В это трудное время наши мысли обращены к семье, друзьям и однокурсникам Карины.
От имени магистрской программы „Управление в сфере миграции и разнообразие“, направление государственного управления, Роттердамский университет Erasmus,
Проф. др. Питер Шолтен
Доктор Мария Шиллер.
От имени Школы социальных и поведенческих наук Erasmus,
проф.д-р. Виктор Беккерс, декан
проф.д-р. Брэм Стейн, заместитель декана по вопросам образования“.