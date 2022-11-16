Калле Лаанет: надо как можно быстрее дать Украине больше оружия, независимо от того, откуда в Польшу прилетела ракета

Реакция, по его словам, должна последовать вне зависимости от того, откуда прилетела ракета или кто ее выпустил, поскольку трагического инцидента не произошло бы, если бы не развязанная Россией война.

„Факт заключается в том, что если бы 24 февраля Россия не начала агрессию в Украине, то сегодня у нас не было бы двух погибших на территории Польши. Также факт, что на территории НАТО погибли два человека. Еще одним фактом является то, что вчера произошли серьезные ракетные удары в направлении Украины, где было поражено как минимум 15 объектов инфраструктуры и около 10 миллионов человек остались без электричества. И все это со стороны России“, — сказал Лаанет.

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„Именно из-за агрессии России ущерб был перенесен на соседние страны, поэтому мы должны отнестись к этому случаю крайне серьезно. Россия тоже наблюдает за происходящим, за тем, что сделают союзники, как отреагируют ЕС и НАТО. Я более чем убежден, что Украина выиграла от этого инцидента - если можно так сказать - поскольку это повысило солидарность и готовность союзников поддержать Украину“.

Лаанет подчеркнул, что даже не зная точно, откуда прилетела упавшая в Польше ракета или кто ее выпустил, он уверен, как на это следует реагировать. „С моей точки зрения, самое главное - как можно быстрее поддержать Украину различным вооружением и боеприпасами. Чтобы Украина могла еще эффективней противостоять российской агрессии и стоять в том числе за нас, ЕС и НАТО. Здесь нам не нужны какие-либо содержательные рассуждения о том, откуда прилетело, что прилетело и когда прилетело“, — сказал политик.

Еще одной причиной, почему надо принимать решения, является то, что Кремль сейчас пристально наблюдает за происходящим. „Россия очень рьяно наблюдает, что сделают союзники, какие решения примут“.