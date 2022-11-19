Зависимая от лекарств женщина втянула в судебное дело девять близких, включая подругу детства, мечтавшую о наживе

Зависимость от лекарств, начавшаяся с болей в спине, привела молодую женщину и ее близких к статье, которая обычно предъявляется крупным торговцам наркотиками. Поскольку в деле задействовано много конфиденциальной информации о здоровье, а несколько фигурантов - инвалиды, все имена в этой истории изменены.

В начале 2021 года в полицию поступила информация о том, что 35-летняя (на сегодняшний момент) Дейзи связана с большими партиями психотропных препаратов и рецептов на них. Департамент лекарственных средств обнаружил, что Дейзи покупала лекарства по рецептам 14 других людей в дополнение к своим собственным. Несмотря на то, что рецепты для этих людей были выписаны врачами Тарту, Антсла, Мустла, Элва, Выру и Кооза, Дейзи выкупала выписанные лекарства в тот же день в таллиннских аптеках.