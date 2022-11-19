19.11.2022, 08:05
Зависимая от лекарств женщина втянула в судебное дело девять близких, включая подругу детства, мечтавшую о наживе(1)
ФОТО: Delfi Meedia
35-летняя Дейзи за пять лет настолько пристрастилась к вызывающим зависимость медикаментам, что, получив доступ к личным данным, сменила семейных врачей двум своим знакомым и в итоге принимала таблетки, выписанные 14 разным людям, пишет Eesti Päevaleht.
Зависимость от лекарств, начавшаяся с болей в спине, привела молодую женщину и ее близких к статье, которая обычно предъявляется крупным торговцам наркотиками. Поскольку в деле задействовано много конфиденциальной информации о здоровье, а несколько фигурантов - инвалиды, все имена в этой истории изменены.