16.11.2022, 13:20
Эстонии грозит евроштраф(18)
ФОТО: | Delfi Meedia
Новый закон о конкуренции, в пух и прах раскритикованный правоведами, ждет одобрения правительства, - пишет Eesti Ekspress.
Почти четыре года назад в Евросоюзе был принят новый закон о конкуренции, или директива ECN+. Его цель состояла в том, чтобы сделать надзор за конкуренцией единым по всему Евросоюзу. Государства-члены были обязаны проработать директиву и принять ее в качестве закона к 4 февраля 2021 года. Эстония этого не сделала, и Европейская комиссия начала производство о нарушении.