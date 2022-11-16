Эстонии грозит евроштраф

Почти четыре года назад в Евросоюзе был принят новый закон о конкуренции, или директива ECN+. Его цель состояла в том, чтобы сделать надзор за конкуренцией единым по всему Евросоюзу. Государства-члены были обязаны проработать директиву и принять ее в качестве закона к 4 февраля 2021 года. Эстония этого не сделала, и Европейская комиссия начала производство о нарушении.