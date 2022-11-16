Новости Эстонии
16.11.2022, 13:20

Эстонии грозит евроштраф

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ПРОСРОЧИЛИ НА ПОЛТОРА ГОДА: государство должно было принять новый закон о конкуренции еще в феврале прошлого года
ПРОСРОЧИЛИ НА ПОЛТОРА ГОДА: государство должно было принять новый закон о конкуренции еще в феврале прошлого года
ФОТО: Margus Pahv | Delfi Meedia

Новый закон о конкуренции, в пух и прах раскритикованный правоведами, ждет одобрения правительства, - пишет Eesti Ekspress.

Почти четыре года назад в Евросоюзе был принят новый закон о конкуренции, или директива ECN+. Его цель состояла в том, чтобы сделать надзор за конкуренцией единым по всему Евросоюзу. Государства-члены были обязаны проработать директиву и принять ее в качестве закона к 4 февраля 2021 года. Эстония этого не сделала, и Европейская комиссия начала производство о нарушении.

Глава отдела интеллектуальной собственности и конкурентного права Министерства юстиции Кярт Немвальтс отмечает, что, если Еврокомиссия подаст в суд на Эстонию, „европейский суд действительно может наложить на Эстонию денежный штраф“. Сумму штрафа она спрогнозировать не смогла.

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