В Эстонии вышла книга „Люди Путина“ на русском языке

Издательство KAVA выпустило на русском языке книгу Кэтрин Белтон „Люди Путина. О том, как КГБ вернулся в Россию, а затем двинулся на Запад“. Кэтрин Белтон получила много похвал и широкое признание за эту книгу. Например, эта она была названа Книгой года 2020 по версии The Times и The Sunday Times, а также The Daily Telegraph, The Economist, Financial Times и New Statesman.