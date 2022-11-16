В Эстонии вышла книга „Люди Путина“ на русском языке

Daily Telegraph дало этой книге следующую аннотацию: „Однозначное и абсолютно своевременное предостережение. Ни в одной другой книге вы не найдете столь подробного и убедительного рассказа о правлении российского президента. Если вы хотите понять, как Россия смогла превратиться в ту страну, которую мы наблюдаем в последние 20 лет, эта книга для вас“.

Книга Кэтрин Белтон „Люди Путина. О том, как КГБ вернулся Россию, а затем двинулся на Запад“ была опубликована на эстонском языке в марте этого года и сразу же возглавила рейтинги продаж крупных книжных магазинов. В течение нескольких месяцев эта книга была любимой среди эстонских читателей.

По словам Калле Муули, одного из владельцев издательства KAVA, эта книга имела исключительный успех у эстоноязычных читателей, что побудило издательство приобрести права на издание книги и на русском языке. „Трудно переоценить значение содержания книги Кэтрин Белтон для русскоязычных людей. Могу лишь подтвердить, что все, кто читал эту книгу, описывают ее как превосходную. Кроме, конечно, главных героев – самих кагебешников, которые засыпали автора судебными исками и угрозами расправы“, – сказал Муули.

По словам владельца издательства KAVA Вальдо Рандпере, русское издание этой книги по многим параметрам уникально. „Прежде всего нужно сказать, что эта книга ранее не переводилась на русский язык, а в России входит в список запрещенной литературы. Еще один потрясающий, но в то же время пугающий факт заключается в том, что переводчик не решился на работу под своим именем, опасаясь репрессий, а использует псевдоним. В-третьих, я хотел бы упомянуть, что мы решили подарить сто экземпляров этой книги русскоязычным школам Северо-Восточной Эстонии, Маарду и Таллинна (Ласнамяэ) от имени издательства KAVA“, – говорит Валдо Рандпере.