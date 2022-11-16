Раймонд Кальюлайд о ракетной атаке на Польшу: Россия продолжает вести себя крайне пренебрежительно

„Российская Федерация на протяжении всей войны демонстрирует, что ни во что не ставит принципы международного права, и продолжает вести себя крайне пренебрежительно. Если будет получено официальное подтверждение, что российские ракеты поразили территорию входящей в НАТО Польши, и что есть погибшие, то всё это очень серьезно. Эстония как близкий союзник Польши должна быть готова к консультациям, если Польша запросит их“, – сказал Раймонд Кальюлайд.



Он также отметил, что война в Украине неизбежно сопровождается опасностью эскалации конфликта, и Россия неоднократно угрожала этим странам Запада. НАТО со своей стороны, естественно, сделает всё для снижения вероятности эскалации.



„Опасность эскалации является сознательным выбором России, но может быть и результатом непрофессионализма российских вооруженных сил. До того, как давать точную оценку произошедшему, нужно дождаться официальной информации из Польши. Мы будем очень внимательно следить за развитием ситуации. Комиссия Рийгикогу по гособороне может провести экстренное заседание, если в этом будет нужда. Россия должна понять, что нападение на страны НАТО обязательно будет иметь последствия. Для НАТО случившееся еще раз стало подтверждением необходимости как можно более быстрого укрепления всей восточной части альянса“, – подчеркнул Раймонд Кальюлайд.