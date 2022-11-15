Inbank поднял процентную ставку по срочным вкладам до рекордного уровня

„Европейский Центробанк в конце октября повысил процентные ставки, в результате чего, в свою очередь, выросли действующие на рынке базовые процентные ставки, такие как Euribor. Если до сих пор повышение процентных ставок в основном затрагивало сферу кредитов, то в действительности это оказывает влияние и на срочные вклады. Поэтому мы скорректировали процентные ставки, предлагаемые по новым срочным вкладам Inbank, чтобы ставки лучше соответствовали ожиданиям клиентов“, — сказал руководитель подразделения Inbank в Эстонии Вальдеко Кюбарсепп.

Срочный вклад позволяет стабильно приумножать свои сбережения в течение определенного периода времени. „Срочный вклад — один из самых безопасных способов стабильно приумножать свои сбережения или финансовую подушку безопасности. С банковского вклада начисляется процентный доход, который обычно не заработать путем хранения денег на простом расчетном счете или в виде наличных“, — добавил Кюбарсепп.

Процентные ставки зависят в первую очередь от продолжительности срока вклада – чем дольше период, тем выше годовая процентная ставка. Например, при вкладе на 12 месяцев процентная ставка в Inbank составляет 2,6%, а на 60 месяцев — уже 3,5%. Проценты выплачивается по всем вкладам величиной до 300 000 евро.

Руководитель подразделения Inbank в Эстонии напоминает, что хотя в Эстонии срочные вклады предлагают все банки и ссудо-сберегательные общества, безопасно можно размещать деньги только в банках. „По Закону о гарантийном фонде, государство гарантирует возмещение вкладов в размере до 100 000 евро в кредитных учреждениях, которые получили лицензию от Финансовой инспекции, то есть возмещение вкладов в банках. Это означает, что если что-то случится с поставщиком услуги, то законом вкладчику гарантируется возврат только банковских сбережений, а не вкладов в ссудо-сберегательных обществах“, — пояснил Кюбарсепп. Кредитными учреждениями Эстонии, вклады которых возмещаются гарантийным фондом, являются: Inbank, LHV Pank, SEB Pank, Bigbank, Coop Pank, Holm Bank, Luminor Bank, Swedbank и банк TBB.