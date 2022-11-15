Кая Каллас в Финляндии: как соседи России мы знаем настоящее лицо Кремля и должны сообща сделать все, чтобы остановить российскую агрессию(23)
Премьер-министр Кая Каллас встретилась сегодня в Хельсинки с премьер-министром Финляндии Санной Марин и приняла участие в межправительственном семинаре, посвященном будущему сотрудничеству между Эстонией и Финляндией. Каллас подчеркнула, что в кардинально изменившейся ситуации с безопасностью добрые соседи должны развивать еще более тесное сотрудничество.
В ходе встречи с Санной Марин обсуждались вопросы энергетики и безопасных связей, международного сотрудничества в поддержке Украины и привлечения к ответственности России, а также вступление Финляндии в НАТО и сотрудничество в сфере обороны.
„Мы живем в кардинально изменившейся ситуации с безопасностью, и понятно одно: сотрудничество между добрыми соседями должно стать еще лучше, а плохие связи, такие как зависимость от российской энергии, нужно заменить надежными“, — сказала Каллас. По словам премьер-министра, построенный с рекордной скоростью плавучий СПГ-терминал на берегу Финского залива является важной вехой в обеспечении бесперебойности поставок в регионе. При необходимости причал в Палдиски будет служить резервной инфраструктурой для плавучего терминала.
Каллас отметила, что обеспечить людей и компании достаточным количеством энергии по доступной цене можно только совместными усилиями. Они должны продолжаться как с двух сторон, путем строительства морских парков ветрогенераторов в регионе Балтийского моря, так и в Европе в целом. „Чтобы обуздать зимние цены на электроэнергию, необходимо продолжать прилагать усилия по всей Европе. Последние шаги, согласованные на Европейском совете, такие как совместные закупки газа, новый индекс цен на газ и возможность согласования коридора цен на газ, уже вызвали положительный отклик на рынках. Совместные действия дают результат. Важно, чтобы министры энергетики быстро договорились о деталях“, — добавила премьер-министр.
По словам Каллас, в связи с предстоящим вступлением Финляндии в НАТО именно в вопросах обороны и безопасности происходит самый большой скачок в наших отношениях. „В будущем в центре наших отношений должны быть оборона и безопасность в самом широком смысле. Это означает, в числе прочего, энергетическую безопасность, защиту критической инфраструктуры, кибербезопасность и многое другое“, — подчеркнула Каллас.
Говоря о поддержке Украины, Каллас подчеркнула, что как соседи России Эстония и Финляндия знают настоящее лицо Кремля и должны сообща сделать всё, чтобы остановить российскую агрессию. „Мы видим, что России нужна пауза. Для этого Россия сейчас всевозможными способами давит на Украину, чтобы она вступила в переговоры. Но путь к миру состоит в том, чтобы помочь Украине вытеснить Россию с ее территории. Украинцы — умелые бойцы даже в зимних условиях и они будут продолжать бороться. Наша военная, экономическая, моральная и гуманитарная помощь Украине должна продолжаться и увеличиваться“.
На эстонско-финском межправительственном семинаре обсуждались пути дальнейшего развития сотрудничества Эстонии и Финляндии. Среди прочего, поставлена цель упростить жизнь жителям и предпринимателям двух стран, например, за счет действующего обмена данными, возможности пользоваться публичными услугами друг друга, а также упрощенного доступа к социальным выплатам при переезде в соседнюю страну. „На семинаре обнаружилось много того, что нас объединяет. Наши страны обе усвоили, что когда ты маленький, нужно сосредотачиваться на своих сильных сторонах. Вместе мы больше, и во многих сферах мы указываем направление на мировом уровне“, — сказала Каллас.
Обсуждались возможности совместного экспорта образования, сотрудничества в сфере экологии и энергетики, цифровизации и трансграничного обмена данными. Кроме того, необходимо объединить усилия и интеллектуальный потенциал для осознания истории двух стран и развития языковых технологий.
Помимо премьер-министра в семинаре приняли участие министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, министр образования и науки Тынис Лукас, министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут, министр предпринимательства и информационных технологий Кристьян Ярван и их финские коллеги. Идея проведения семинара возникла после полученного весной отчета о будущем эстонско-финского сотрудничества, авторами которого являются Яак Аавиксоо и Анне-Мари Виролинен.