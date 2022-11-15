Кая Каллас в Финляндии: как соседи России мы знаем настоящее лицо Кремля и должны сообща сделать все, чтобы остановить российскую агрессию

В ходе встречи с Санной Марин обсуждались вопросы энергетики и безопасных связей, международного сотрудничества в поддержке Украины и привлечения к ответственности России, а также вступление Финляндии в НАТО и сотрудничество в сфере обороны.

„Мы живем в кардинально изменившейся ситуации с безопасностью, и понятно одно: сотрудничество между добрыми соседями должно стать еще лучше, а плохие связи, такие как зависимость от российской энергии, нужно заменить надежными“, — сказала Каллас. По словам премьер-министра, построенный с рекордной скоростью плавучий СПГ-терминал на берегу Финского залива является важной вехой в обеспечении бесперебойности поставок в регионе. При необходимости причал в Палдиски будет служить резервной инфраструктурой для плавучего терминала.

Каллас отметила, что обеспечить людей и компании достаточным количеством энергии по доступной цене можно только совместными усилиями. Они должны продолжаться как с двух сторон, путем строительства морских парков ветрогенераторов в регионе Балтийского моря, так и в Европе в целом. „Чтобы обуздать зимние цены на электроэнергию, необходимо продолжать прилагать усилия по всей Европе. Последние шаги, согласованные на Европейском совете, такие как совместные закупки газа, новый индекс цен на газ и возможность согласования коридора цен на газ, уже вызвали положительный отклик на рынках. Совместные действия дают результат. Важно, чтобы министры энергетики быстро договорились о деталях“, — добавила премьер-министр.

По словам Каллас, в связи с предстоящим вступлением Финляндии в НАТО именно в вопросах обороны и безопасности происходит самый большой скачок в наших отношениях. „В будущем в центре наших отношений должны быть оборона и безопасность в самом широком смысле. Это означает, в числе прочего, энергетическую безопасность, защиту критической инфраструктуры, кибербезопасность и многое другое“, — подчеркнула Каллас.