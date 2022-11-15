ФОТО | Полиция просит помощи в поисках 16-летней Марлен

В полицию поступило сообщение о том, что 16-летняя Марлен, которая должна была вернуться в Маарьямааский педагогический колледж после визита домой 12 ноября, по-прежнему не вернулась. Девушка также не вернулась домой. Однако за прошедшие дни девочка общалась как с семьей, так и с коллективом школы, но дала понять, что не хочет возвращаться в школу.

Полиция связалась с друзьями девочки, семьей и сотрудниками школы, но никто из них не знает, где девочка может быть. Мобильный телефон девушки отключен.

Рост Марлин 180 см. У нее светло-каштановые длинные волосы. Когда она вышла из дома, на ней была черная куртка, черные джинсы и красно-белые кроссовки Nike. Вокруг шеи у нее был намотан красный шарф.

Полиция просит всех, кто где-либо видел Марлин за последние несколько дней или знает ее местонахождение, сообщить об этом в полицию, позвонив по номеру 112.