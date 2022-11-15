Суд отменил назначенный полицией штраф за публикацию фотографии российских десантников в День ВДВ

Идаская префектура квалифицировала опубликованную фотографию по недавно добавленной в Пенитенциарный кодекс статье о поддержке и оправдании международных преступлений, согласно которой публичная демонстрация символа, связанного с актом агрессии, геноцидом, преступлением против человечности или военным преступлением, если она совершается поддерживающим или оправдывающим эти деяния образом, наказывается денежным взысканием в размере до 200 штрафных единиц или арестом.

Полиция выписала женщине, которая опубликовала фотографию, штраф в размере 120 евро.

Хотя уездный суд не поддержал оправдания оштрафованной женщины о сходстве формы российских и украинских десантников и назвал публикацию фотографии сомнительной с этической точки зрения, он пришел к заключению, что такая фотография прямо не ассоциируется с военным вторжением России в Украину и совершенными там военными преступлениями и геноцидом.

По оценке суда, на фотографии, на которой изображены лишь российские десантники и флаг российских ВДВ, нет ничего, что прямо ассоциировалось бы с российской военной агрессией против Украины. Так, флаг ВДВ до настоящего времени не использовался в России в пропагандистских целях, связанных с войной против Украины, где в этом качестве в основном выступают георгиевская лента, латинское Z и флаг СССР.

Кроме того, по оценке суда, десантные войска существуют в России со Второй мировой войны и не были созданы специально в целях военной агрессии против Украины. По мнению судьи, интерпретация, при которой любая ссылка на любую воинскую часть или подразделение российской армии автоматически ассоциируется с агрессией против Украины, была бы слишком широкой и необоснованной.

Суд также отметил, что подпись под фотографией гласила „тем, кто служил“, т.е. была ориентирована на лиц, которые служили в этих войсках в прошлом, а не служат в них в настоящее время, когда осуществляется агрессия, в которой участвуют и российские десантники.